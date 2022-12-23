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Frankfurt Bölge Mahkemesi'nde yargılanan Feldmann, nüfuzunu kullanarak Türk asıllı eski nişanlısını, Göç ve Mülteci Danışma Merkezi'ne (AWO) bağlı bir kreşte yüksek maaşlı bir işe yerleştirmek ve bir makam aracı vermekten suçlu bulundu.

Suçlamaları kabul etmeyen Feldmann, 21 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Eski başkan ayrıca verilen 6 bin avro tazminatla birlikte yaklaşık 27 bin Euro ödemeye mahkum edildi.

Başkan olmadan önce AWO'da çalışan Feldmann, kendisine yöneltilen suçlamalara yönelik savunmasında, eski nişanlısının iş sözleşmesindeki maaşının detaylarını bilmediğini ve aldığı maaştan hiçbir şekilde faydalanmadığını söylemişti.

Suçlamalar sonrası hakkında dava açılan Feldmann, yapılan halk referandumuyla daha önce görevden alınmıştı.

* Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.