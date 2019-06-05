Frank Timiş: Yılda 50 dolardan az vergi ödeyen milyoner

BBC araştırması, İngiltere'de yaşayan zengin iş insanı Frank Timiş'in gösterişli hayat tarzına rağmen 50 ABD dolarından az gelir vergisi ödediğini ortaya çıkardı.

Frank Timiş aylık kirası 17 bin 688 dolar olan bir daire kiraladı ve Londra'nın en iyi restoranlarında yemek yedi.

Ancak 2017 yılına dair kişisel gelir vergisi, dünya çapında faaliyet gösteren şirketlerinden zar zor kâr ettiği gerekçesiyle, sadece 44,50 dolar oldu.

BBC'ye sızdırılan belgeler, Timiş'in bunu nasıl yapmayı başardığını da ortaya koyuyor.

Timiş'in avukatları ise, bütün vergi yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade ediyor.

Bu belgelere göre, Timiş 2017'de off-shore vakfından 846 bin 493 dolar ödeme alıyor.

Bunlar aslında vergilendirilmesi gereken ödemelerdi. Ancak vergi beyannamesini yapmadan kısa bir süre önce, Timiş bu ödemelerin vergiye tabi olmayan borçlar gibi gösterilmelerini istedi.

Borçları yasal gösterebilmek için geçmiş tarihli bir borç anlaşması yapıldı.

Vergi Adalet Ağı'ndan (Tax Justice Network) John Christiansen, Timiş'in vergide sahtecilik yapıyor gibi gözüktüğünü söyledi:

"Vergi memurunu aldatmak için bir manevra gibi gözüküyor. Durum böyleyse, geriye dönük olarak yapıldığı için, bu ilk bakışta vergi kaçakçılığı gibi görünüyor ve araştırılması gerekir."

Sızdırılan belgeler

BBC araştırma kapsamında, Timiş'in vergide yolsuzlukluk yapmasını sağlayan vakfın yöneticisiyle de konuştu.

Philip Caldwell, borçlara onay verilen İsviçre'deki toplantının başkanlığını yaptığı söylenen kişi.

Toplantı zabıtlarında imzası var, ancak toplantının hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve belgelerin sahte olduğunu söylüyor:

"Üzerinde imzam var ama böyle bir toplantının gerçekleşmediğini söyleyebilirim. Orada değildim. O sırada İsviçre'de değildim."

Belgeler Timiş'in 2016'da İngiltere'de tek bir kuruş dahi gelir vergisi ödemediğini gösteriyor.

Timiş'in avukatları, iddiaların mümkün olan en güçlü şekilde reddedildiğini kaydetti:

"Timiş, vergi yükümlülüklerinin hepsini tamamen yerine getirdi ve tüm süreçlerde böyle yaptığına dair profesyonel tavsiye aldı."

Bu, iş insanının karşılaştığı ilk suçlama değil. 1990'larda eroin temin etmekten iki mahkumiyeti var. Petrol şirketi Regal Petroleum da yatırımcıları yanlış yönlendirmekten cezaya çarptırılmıştı.

Timiş'in avukatları, olay zamanında müvekkilerinin şirkette küçük bir hissesinin olduğunu ve yönetim kurulunda yer almadığını savundu.

Avukatlar, "Timiş, Regal Petroleum'daki rolüne ilişkin kişisel olarak İngiltere Mali Yürütme Otoritesi tarafından soruşturuldu ve aklandı" açıklamasını yaptı.

Frank Timiş ve şirketleri tarafından BBC'ye yapılan açıklamada, "Suçlamalar tamamen yersiz" denildi.

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