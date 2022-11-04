"ŞENOL GÜNEŞ'İN YORUMLARINI GÖRDÜM"

Genç çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Dele Alli ile şahsen görüşmedim ama kiralık oyuncularımızdan sorumlu olan James Vaughen, oyuncu ile sık sık görüşüyor. Dele Alli ile ilgili en son Şenol Güneş'in yaptığı yorumları gördüm." ifadesini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 7 maça çıkan Dele Alli 1 gol kaydetti.