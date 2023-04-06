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Frank Lampard, Chelsea'ye dönüyor

Graham Potter'la yollarını ayıran Chelsea, sezon sonuna kadar eski kaptanı ve menajeri Frank Lampard'la görüşüyor! İngiltere basınında çıkan haberlere göre Lampard ile Londra ekibi anlaşmaya yakın

Giriş: 06.04.2023 - 12:19 | Güncelleme: ABONE OL
Frank Lampard, Chelsea'ye dönüyor
HABERTURK.COM

İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Chelsea'nin yeni menajeri belli oluyor... Ada basınında çıkan haberlere göre, İngiliz ekibinin yöneticileri, eski teknik direktörü Frank Lampard'la anlaşma sağladı.

Lampard'ın sezonuna kadar görevde kalacağı ve yönetimin yeni sezon için farklı isimlerle görüşeceği ifade ediliyor.

TRT Spor'un aktardığına göre Chelsea, son olarak İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran Luis Enrique ve Bayern Münih'ten ayrılan Julian Nagelsmann'la görüşmelerini sürdürüyor.

Bu iki isme ek olarak Mauricio Pochettino için de nabız yoklanacağı bildiriliyor.

Mavilerin Lampard tercihinde, Graham Potter'ın ayrılmasından sonra geçici olarak göreve gelen Bruno Salter'ın tecrübesiz olması gösterildi.

Premier Lig'de sezona Everton'da başlayan Frank Lampard, yıl başında görevinden ayrılmıştı.

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesinin uzağında kalan Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde ise yoluna devam ediyor.

Maviler, gelecek hafta çeyrek final ilk maçında Real Madrid'le Santiago Bernabeu'da karşılaşacak.

Chelsea'nin Frank Lampard'la anlaşması halinde, haftasonu oynanacak Wolverhampton maçında takımının başında olması bekleniyor.

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