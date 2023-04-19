Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İngiltere

Frank Lampard, 14 maçtır galibiyet alamıyor

Teknik Direktör Frank Lampard, Chelsea ve Everton’ın başında çıktığı son 14 karşılaşmada 12 mağlubiyet ve 2 beraberlik alırken, galibiyet elde edemedi.

Giriş: 19.04.2023 - 17:54 | Güncelleme: ABONE OL
Frank Lampard, 14 maçtır galibiyet alamıyor
İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e iki maç sonunda toplamda 4-0’lık skorla yenilerek turnuvaya veda eden Chelsea’de kötü gidişat sürüyor. Graham Potter ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına eski oyuncusu ve teknik direktörü Frank Lampard’ı getiren İngiliz temsilcisi, 44 yaşındaki çalıştırıcı yönetimindeki 4 karşılaşmayı da kaybetti. Chelsea’den önce bir diğer Premier Lig takımı olan Everton’ı çalıştıran Lampard’ın uzun süreli maç kazanamama serisi de devam ediyor. Lampard, iki takımda çıktığı son 14 müsabakada galibiyetle tanışamazken, 12 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. İngiliz teknik adam, son galibiyetini ise Everton’ın başında 22 Ekim 2022’de oynanan Crystal Palace mücadelesinde 3-0’lık skorla aldı.

Teknik direktörlük kariyerinde 189 maça çıkan 44 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda 82 galibiyet, 69 mağlubiyet ve 38 beraberlik sonucu maç başına 1.50 puan ortalaması yakaladı. Lampard’ın takımları, bu müsabakalarda 318 gol atarken, kalesinde ise 274 gol gördü.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ağrı'da fırtına çatıları uçurdu
Ağrı'da fırtına çatıları uçurdu
Rusya’da savaş uçağından Belgorod kentine mühimmat düştü: 2 yaralı
Rusya’da savaş uçağından Belgorod kentine mühimmat düştü: 2 yaralı
İstiklal Caddesi'nde 6 katlı otelde yangın paniği
İstiklal Caddesi'nde 6 katlı otelde yangın paniği
Bingöl'de yıldırım düştü: 1 yaralı
Bingöl'de yıldırım düştü: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.