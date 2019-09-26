Frank Hoogerbeets kimdir? sorusu İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından gündeme geldi. Frank Hoogerbeets, bugün İstanbul'da meydana gelen deprem için 'öncü deprem' olabileceği ifadelerine yer verdi. İşte Frank Hoogerbeets ile ilgili detaylar...

FRANK HOOGERBEETS KİMDİR?

Deprem kahini olarak bilinen Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, dünya genelinde yaptığı deprem tahminleriyle tanınıyor. Frank Hoogerbeets "En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde üçüncülüğe girmiştir.

Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets de, son olarak Ekvador'daki 7.7 büyüklüğündeki depremi bilmesi endişelere yol açmış, 2019 şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını söylemiş, özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti.

FRANK HOOGERBEETS'IN İSTANBUL DEPREMİ YORUMU

Frank Hoogerbeets, aylar önce İstanbul'daki fay hatları hakkında yaptığı açıklamada 'bölgede büyüklüğü 7'yi bulabilecek depremin yaşanabileceğini' söylemişti. Frank Hoogerbeets, bugünkü depremin ise öncü olabileceği ve herkesin tedbirli olması gerektiği ile ilgili görüş bildirdi.