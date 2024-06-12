Françoise Hardy hayatını kaybetti
1960'lı yıllara damga vuran Fransız şarkıcı Françoise Hardy, 80 yaşında hayata veda etti. Hardy, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu
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1962'de başladığı müzik kariyerinde 'Tous les garçons et les filles' şarkısıyla uluslararası üne kavuşan Fransız şarkıcı Françoise Hardy'den acı haber geldi.
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Uzun süredir kanser tedavisi gören Françoise Hardy, 80 yaşında hayatını kaybetti.
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Ünlü şarkıcının ölümünü, oğlu Thomas Dutronc duyurdu. Dutronc, acı haberi sosyal medya hesabından "Annem gitti" sözleriyle duyurdu.
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2004'ten beri birçok farklı türde kanserle mücadele eden Françoise Hardy, ötanazinin en sıkı savunucularından biri haline gelmişti.
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Françoise Hardy, kariyeri boyunca Rolling Stones'tan Mick Jagger ve Bob Dylan, Serge Gainsbourg, Patrick Modiano gibi isimlerle birlikte çalışmıştı.
Fotoğraflar: Avalon, Mega