Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu takımda kiralık olarak geçiren ve bonservisini Atletico Madrid'den satın aldığı Francisco Montero'ya kavuştu. Montero'yu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri ve basın mensupları karşıladı. Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Montero, ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

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