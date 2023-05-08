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Francis Montesinos, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

İspanyol moda tasarımcısı Francis Montesinos, 15 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı

Giriş: 08.05.2023 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL
Francis Montesinos, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı - Magazin haberleri
Ünlü modacı gözaltına alındı
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İspanyol basınında yer alan haberlerde, moda dünyasının tanınmış isimlerinden 72 yaşındaki Francis Montesinos'un, Kuzey Afrika kökenli 15 yaşındaki bir kızla 1 yıl önce çekilmiş cinsel içerikli video görüntülerinden dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

Francis Montesinos'un, Valensiya'nın Lliria kasabasındaki evinde çekilen söz konusu görüntülerin, bizzat Kuzey Afrika kökenli kız tarafından kaydedildiği belirtildi.

Maskeli bir grup genç tarafından geçen yıl birden fazla kez evinde saldırıya uğrayan Francis Montesinos, bu olaylar sonrasında yaşadığı panikten dolayı hastaneye kaldırılmıştı.

Francis Montesinos, kendisine şantaj yapıldığını ve 500 bin euro para ödenmezse görüntülerin internette yayınlanmasıyla tehdit edildiğini söylemişti.

Söz konusu görüntülere ulaşan jandarmanın, videoyu izledikten sonra Francis Montesinos'u gözaltına aldığı açıklandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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