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Malige, 2022 EBRD Ticaret Finans Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, forum boyunca ticaret finansmanı sektörünün karşı karşıya olduğu son trendler ve gelişmelerin tartışılacağını söyledi.

Birçok açıdan tempolu gelişmelerin yaşandığı dünyada esnekliğin, ticaretin devam etmesinde anahtar role sahip olduğunu belirten Malige, Rusya-Ukrayna savaşı ve pandeminin etkilerinin tüm dünyada hissedilmeye devam ettiğini kaydetti.

Malige, forum boyunca Türkiye'den Orta Asya'ya, Akdeniz'e, Güneydoğu Avrupa'ya faaliyet bölgelerinde ticaret finansmanının gelişiminin tartışılacağını aktararak, "Ticaret finansmanının geleceğini temsil eden ve sürdürülebilirlik açısından artık görmezden gelemeyeceğimiz önemli konulara, yani dijitalleşme ve yeşil ticaret finansmanına odaklanacağız. Bunlar sektörümüzde ileriye dönük iki önemli gelişme olacak. Faktoring ve tedarik zinciri finansmanının önemini de vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

"TİCARET FİNANSMANININ DİJİTALLEŞMESİNİ DESTEKLEMEK TFP'NİN ÖNCELİKLİ ALANLARINDAN"

EBRD Ticareti Kolaylaştırma Programı (TFP) Başkanı Rudolf Putz da Ticareti Kolaylaştırma Programı kapsamında, özellikle pandemi gibi kriz zamanlarında ticaret finansmanının geliştirilmesine destek verdiklerini bildirdi.

Putz, "Kovid krizi sırasında tedarik zincirleri kesintiye uğradı ancak Ticareti Kolaylaştırma Programı; ticari bankaların ihracat üretiminden nakliye depolama ve dağıtıma, alacak finansmanına kadar üstlenemeyeceği ödeme riskini karşılama rolünü yerine getirmeye devam etti." dedi.

Özellikle son 3 yılda birçok ticari bankanın tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklardan kaynaklı güveni azaltmak zorunda kaldığına işaret eden Putz, bu dönemde karşı taraf risklerinin arttığını ve ödeme için daha fazla talep oluştuğunu anlattı.

Putz, programın öncelikleri arasında yeşil finansman, yenilenebilir enerjilerin gelişimini destekleme, rüzgar santralleri için makine ve teçhizat ithalatı, hidroelektrik güç santraline yatırım yapmanın olduğunu belirterek, ticaret finansmanının dijitalleşmesini desteklemenin de programın bir diğer öncelikli alanlarından olduğunu bildirdi.

"İHRACATI ÜLKENİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİNİN ÖNEMLİ BİR UNSURU OLARAK GÖRÜYORUZ"

Alternatif Bank Finansal Kurumlar Müdürü Ahmet Kınalısoy ise forum kapsamında düzenlenen "Uluslararası Ticaret Finansmanında Türkiye'nin Rolü" başlıklı panelde, ticaret finansmanının her zaman Alternatif Bank'ın ana odak noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Kınalısoy, son yıllarda Kovid-19, azalan küresel risk iştahı, daha sıkı para politikaları, enerji ile ilgili endişeler ile karşı karşıya kaldıklarını, bunların ticaret finansmanı hacimlerini etkilediğini, bu etkilerden birinin risk iştahları, diğerinin de hem fonlanan hem de fonlanmayan işlemlerin fiyatları üzerine olduğunu söyledi.

Ticareti Kolaylaştırma Programı kapsamındaki başarılarının EBRD tarafından birkaç kez takdir edildiğini belirten Kınalısoy, ihracatı ülkenin sürdürülebilir büyümesinin önemli bir unsuru olarak gördüklerini ifade etti.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Gizem Pamukçuoğlu, müşterilerinin yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında aktif olmak istediklerini aktararak, "Şu ana kadar Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 15'ini finanse ettik ve bu şekilde Türkiye ekonomisine ve paydaşlarımıza destek sağlıyoruz." dedi.