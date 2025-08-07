Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Francis Ford Coppola hastane yatağından durumunu açıkladı - magazin haberleri

        Francis Ford Coppola hastane yatağından durumunu açıkladı

        Roma'da kalp ameliyatı olan usta yönetmen Francis Ford Coppola, hastane yatağından durum bildirimi yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 09:46 Güncelleme: 07.08.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastane yatağından durumunu açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalyan asıllı ABD'li usta yönetmen Francis Ford Coppola, Roma'da kalp ameliyatı oldu. 'Baba' (Godfather) film serisinin yönetmeni olarak tanınan 86 yaşındaki Coppola'nın, ameliyat sonrasında hastanede tadavisi sürüyor.

        Coppola, sağlık durumu hakkında; "Da Dada (çocuklarımın bana taktığı isim) iyi. Roma'dayken, 30 yıllık Atriyal Fibrilasyon ameliyatımı, mucidi olan harika bir İtalyan doktor olan Dr. Andrea Natale ile güncelleme fırsatını değerlendirdim. İyiyim!" açıklamasını yaptı.

        Atriyal fibrilasyon (AF), kalbin üs odacıkları olan atriyumların, hızlı ve düzensiz şekilde atmasına neden olan ritim bozukluğuna deniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Francis Ford Coppola
        #kalp ameliyatı
        #yönetmen

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Almanya'da döner krizi
        Almanya'da döner krizi
        ABD'de bir ilk: Yapay zekaya terapi yasağı
        ABD'de bir ilk: Yapay zekaya terapi yasağı
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına etkili olacak
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Kapadokya'da görsel şölen
        Kapadokya'da görsel şölen
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Habertürk Anasayfa