        Haberler Dünyadan Francis Ford Coppola borç nedeniyle 1 milyon dolarlık saatini satıyor - magazin haberleri

        Francis Ford Coppola borç nedeniyle 1 milyon dolarlık saatini satıyor

        Film çekerken borca giren ünlü yönetmen Francis Ford Coppola, çareyi saatlerini satışa çıkarmakta buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 15:59 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:59
        'Baba' borç batağında
        'Baba' (Godfather) serisinin ünlü yönetmeni Francis Ford Coppola, borç nedeniyle saat satmaya hazırlanıyor. Roma'dan yaptığı açıklamada Coppola, bir müzayede sitesi aracılığıyla 6 Aralık'ta 7 saatini satışa sunacağını anlatırken, "Gemiyi ayakta tutabilmek için biraz paraya ihtiyacım var" dedi.

        Büyük miktarlarda para kaybetmek Francis Ford Coppola için sıra dışı bir durum değil. Coppola, 1982'de 'One from the Heart' adlı oldukça maliyetli bir müzikal film çekti. Yönetmen, birçok projesinde olduğu gibi, bu projenin de finansmanının çoğunu kendi karşıladı. Sonraki 10 yıl boyunca, başarısızlığı bir dizi iflasa yol açtı. 1992'de, iflas başvurusunda alacaklılarına 98 milyon dolar borcu olduğunu ve yaklaşık 53 milyon dolarlık varlığa sahip olduğunu belirtti.

        .png
        .png

        İçine düştüğü borç batağına rağmen sinema tutkusundan vazgeçmeyen Francis Ford Coppola, film çekmeye devam etti ve bu esnada koleksiyoncu da oldu. Eylül 2024'te son filmi 'Megalopolis'i çeken Coppola, film için 100 milyonun üzerinde harcama yaptı. Film için harcadığı paranın büyük bir bölümü, sahibi olduğu iki şarap imalathanesinden geldi. Ancak film, gişede bekleneni vermedi, hasılatı 14,4 milyon dolarda kaldı.

        Francis Ford Coppola, sonunda para kazanmanın başka yolunu buldu. "Filmlerimin çoğu zamanla para kazandırdı" diyen yönetmen, kendisini borca ​​sokan ancak on yıllar boyunca gişede 150 milyon dolarlık bilet satmayı başaran başyapıtı 'Kıyamet Günü'nü örnek gösterdi. 'Megalopolis'in günümüzün daha az sinema salonu merkezli dünyasında aynı şeyi nasıl başaracağı ise belirsiz.

        Francis Ford Coppola şimdiye kadar filmi dijital yayın platformlarına getirmekten kaçındı. Çünkü filmin gerçekten anlaşılması için bir sinemada gösterilmesi gerektiğine inanıyor. Ünlü yönetmen, filmin vizyona girmesinden birkaç ay sonra ise açıkça iflas ettiğini söyledi.

        Mart ayında katıldığı bir podcast yayınında; "Hiç param yok. Çünkü ödünç aldığım tüm parayı 'Megalopolis'i yapmak için yatırdım. Neredeyse hepsi bitti" diyen Coppola'nın satışa çıkaracağı saatler arasında 2014 yılında İsviçreli saat şirketiyle iş birliği yaparak tasarladığı bir saat de yer alıyor. 2021'de piyasaya sürülen saatin perakende satış fiyatı yaklaşık 1 milyon dolar.

        Sınırlı sayıda üretilen bu modelin prototipi, 2021'de Cenevre'de düzenlenen ve Monako Prensi II. Albert'in sponsorluğunda iki yılda bir düzenlenen yardım amaçlı bir müzayede olan Only Watch'ta yaklaşık 5 milyon dolara satıldı.

        Francis Ford Coppola'nın satışa çıkaracağı diğer saatlerinin fiyatları ise 6 bin dolar ile 240 bin dolar arasında değişiyor.

