Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig arabam.com Konyaspor

Francesco Farioli: Sahada iyi bir yönetim yoktu

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Konyaspor, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli düzenlenen basın toplantısına katıldı

Giriş: 25.12.2022 - 20:33 | Güncelleme: ABONE OL
Francesco Farioli: Sahada iyi bir yönetim yoktu
DHA

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Konyaspor, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli önemli açıklamalarda bulundu.

Kazanma hedefiyle sahaya çıktıklarını ancak beklediklerini alamadıklarını ifade eden Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Milli aradan sonra döndük lige, kendi sahamızda tabi kazanmak hedefiyle çıktık. Ama ilk maçların zor olacağının Alanyaspor'un da kolay bir rakip olmadığının bilincindeydik. Tam istediğimiz gibi başlayamasak da bir penaltı golüyle öne geçtik. Aslında bizim için Alanyaspor takımına karşı büyük bir avantajdı. Çünkü Alanyaspor ilk golü yediği maçlarda oyun disiplininden kopabilen bir takımdı ama burada biz onları gerekli şekilde zorlayamadık. Çok pozisyon vermezken, duran toptan gol yedik. Ondan sonra oyunu tekrar dengeledik. Topa sahip olmaya başladık. Burada maalesef bir kontra gölüyle ikinci golü yedik. Biliyorsunuz artık oyunlar dakika olarak çok uzuyor. Oyuncularım bir şekilde maçı çevirmek için çabaladılar ve yeniden penaltı golüyle beraberliği yakaladık. Geri kalan kısa sürede iki takım içinde artık blokların koptuğu iki takımında her an gol atabileceği bir durumda geçti. Bugün beklediğimizi sahada aldık mı ? Hayır. Daha iyi olmalıyız. Ama 3 puan istesek de en azından son dakikada yenilmemek, 1 puan daha koymak bizim için kar oldu" ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERECEĞİZ"

Bu haftayı bay geçeceklerini ifade eden Palut, ''Biliyorsunuz biz bay geçeceğiz. Hafta içi maç oynamayacağız. 10 günlük süremiz var. Burada çalışmalara devam edeceğiz. Başka yapacağımız bir şey yok. Çalışıp daha iyi olacağız ve daha iyi performans göstereceğiz Taraftarımızı 3 puanla sevindirmeye çalışacağız" dedi.

Bir gazetecinin Dünya Kupası'ndan sonra uygulanan uzatma dakikalarıyla ilgili soru üzerine Palut, "Strateji o anın skoruna çok bağlı. Mesela direkt toplar atmaya başladık. Aslında normal oyun stratejimizde bu yok. Ama 1 gol geride olunca ve zaman iyice daralınca bu yola da gidiyorsunuz. Bu şekilde de bir penaltı kazandık. Biz bugün gol attık diye söylemiyorum. Tersi bizim başımıza da gelebilirdi. Belki Alanyaspor 3-1 yapabilirdi. Ben oynanmayan sürenin maçta bir şekilde tamamlanması taraftarıyım. Oyuncu değişikliklerini, VAR kontrollerini, frikik olduğu zaman baraj kurulmasını, penaltı atışlarını daha hızlandırırsak bu sefer de 12 dakikalık uzatmaya ihtiyaç duymayacağız. Belki 6-7 dakikayla işi kurtarmış olacağız. Genel manada oynanmayan sürenin eklenmesi benim açımdan ideal" diye konuştu.

FARİOLİ: BU STATTA BUNLARI YAPMAK KOLAY DEĞİL

Konyaspor'un son iki sezon şampiyonluğa oynadığını belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, ''Konyaspor son iki sezondur şampiyonluğa oynuyor. Bu sezonda yukarı sıralara oynuyorlar. O yüzden oyuncularımla gurur duyuyorum. Çünkü bu statta bunları yapmak kolay değil" dedi.

"SAHADA DAHA İYİ BİR YÖNETİM OLSAYDI, ALDIĞIMIZ 3 PUANI KONUŞABİLİRDİK"

Hakemleri eleştiren Farioli, "Bugün herkes sahada neler olduğunu, maça etki eden şeyleri gördü. Bunlar en basit tabirle tartışmaya açık diyebilirim. Üzgünüm, çünkü sahada daha iyi bir yönetim olsaydı, aldığımız 3 puanı konuşabilirdik. Takımının da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Ancak kötü şeyleri unutup iyi şeyleri aklımızda tutarak üç gün sonra oynayacağımız çok önemli bir maçımız var" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İngiltere Kralı'ndan Noel mesajında 'yaşam maliyeti' vurgusu
İngiltere Kralı'ndan Noel mesajında 'yaşam maliyeti' vurgusu
Drift atan sürücüye ceza yağmuru
Drift atan sürücüye ceza yağmuru
Çin artık vaka tablosu yayınlamayacak
Çin artık vaka tablosu yayınlamayacak
Rus turist grubun kanyon gezintisi faciayla bitti!
Rus turist grubun kanyon gezintisi faciayla bitti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.