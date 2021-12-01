Francesco Farioli günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. İşte Fatih Karagümrük'ük teknik direktörü Francesco Farioli hakkında bilgiler...

FRANCESCO FERİOLİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Nisan 1989

Nereli: Barga, İtalya

Antrenörlüğe genç yaşta başlayan Farioli, İtalya'nın alt liglerinde kaleci antenörlüğü ve yardımcı antrenörlük yaptı. 2015'te Katar'a gitti ve 2 yıl boyunca Aspire Academy'de çalıştı. Roberto de Zerbi ile birlikte Benevento ve Sassuolo'da kaleci antrenörlüğü yaptı

Çağdaş Atan ile birlikte 2020 yazında Alanyaspor'a geldi

19 Mart 2021'de Fatih Karagümrük'ün başına geçti