Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iş ilanı verdi. 33 yaşındaki teknik direktör, LinkedIn'den yaptığı duyuruyla bir maç analisti ve bir scout aradıklarını söyledi. Farioli iş ilanı ile ilgilenenlerin başvurularını mail adresine yapmalarını istedi.

Francesco Farioli'nin paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı yoğun ilgi gösterdi. Bazı kullanıcılar, "24 saat maç izlerim, para da istemem", "10 yıllık Football Manager kariyerimle göreve talibim" gibi yorumda bulundular.