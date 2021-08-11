Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. Bu sezon ligdeki hedeflerinden bahsederek sözlerine başlayan İtalyan teknik adam, "İlk hedefimiz geçen sezonu nerede bıraktıysak, hangi duygu ve düşünceyle bıraktıysak, bunu yakalayarak sezona başlamak. Bu durum bizi geçen sene iyi yerlere taşımıştı. Bizim etrafımızda toplanmamız gereken, coşkulu ve mücadeleci oyunumuz. Her zaman oyuncularıma ve takımıma bunu sıklıkla söylüyorum, biz hayal edebileceklerinin, sahada yapabileceklerinin limiti olmayan bir takımız. Her şeyi bunun üzerine inşa ediyoruz ve bunun üzerine çalışıyoruz. Büyüyerek ve gelişerek devam etmek istiyoruz. Her zaman bu coşku ve heyecandan ayrılmadan bu şekilde devam ederek, haftalar ilerledikçe üzerine koya koya gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ OYUNUMUZU RAKİBE KABUL ETTİRECEĞİZ"

Yapılan transferlerle ilgili olarak konuşan Farioli, "Takımın geçen sene performans anlamında katkı aldığı oyuncuları tutmaya çalıştık. Aramızdan çeşitli nedenlerle ayrılan arkadaşlarımız da oldu. Bunun la beraber Ahmed Musa, Kerim Frei, Tunay Torun, Pesic gibi çok önemli transferler de yaptık ve bu oyuncuların da katkısıyla oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Takımdaki oyuncuların, bizim felsefemize yaklaşmasını sağlayacağız. Bu oyun için ellerinden geleni yapmalarını sağlayacağız. Geçen seneki gibi kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirerek, geri adım atmadan ilerlemek istiyoruz ve bu arzuyla mutlaka ileriye taşıyacağız diye düşünüyorum. Burada en önemli nokta, günlük olarak işin arkasında durmak ve her zaman bir gün öncesinden daha iyisini yapmak" diyerek sözlerine devam etti.

"TARAFTARIMIZ ÇOK ÖNEMLİ BİR İTİCİ GÜÇ OLACAK"

Bu sezon taraftarların tribüne gelecek olmasından dolayı heyecanlı olduklarını ifade eden Farioli, "Geçen sene maalesef bütün takımlar taraftarlarından mahrum kaldı. Futbol taraftarla birleştiğinde önemli ve değerli hale geliyor. Taraftarın önünde bu takımın hocalığını yapacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım ve bir an önce o anın gelmesini istiyorum. Diğer taraftan da bizim oyunumuzda taraftarlarımız çok önemli bir itici güç olacaktır. Kilit anlarda mutlaka motivasyon kaynağı olacaktır ve bizi düştüğümüz anlarda da yukarıya çıkaracaktır. Bizim oyunumuzdaki en önemli şey, kendi işimizi yapmaya çalışmak. Bunu da taraftarla birleştirdiğiniz zaman eminim ki daha heyecanlı olacaktır. Bunun dışında taraftarları çok seviyorum ve onların gösterdiği sevgiden de çok memnunum. Bu enerjiyi de takıma yaydığımız zaman birkaç vites daha yukarı çıkabileceğimizi düşünüyorum. Genel anlamda taraftarları çok özledik. Bizi koşulsuz desteklemelerini ve bu yolculukta yalnız olmadığımızı hissettirmelerini istiyoruz. Genel anlamda taraftarla ilgili yorumumuz hep olumlu durumda" diye konuştu.

SERKAN HURMA: 1-2 OYUNCU DAHA ALMAK İSTİYORUZ

Fatih Karagümrük'ün ikinci başkanı Serkan Hurma, transfer döneminin bitmesi için biraz daha süre olduğunu söyleyerek, kadroya 1-2 oyuncu daha katmak istediklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te ikinci başkan Serkan Hurma, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Yeni sezon için heyecanlı olduklarını dile getiren Hurma, "Futbol oynamayı özledik. Bu seneki hedeflerimiz, geçen senekiyle aynı. Avrupa kupalarına çok yaklaştık geçen sene, ilk sezonumuz için iyi sayılabilecek bir yerde bitirdik ligi. Bu sezon kadromuzun önemli bir bölümünü koruduk ve iyi takviyeler yaptık. Avrupa kupalarına katılmak için oynayacağız. Taraftarlarımızla buluşmayı bekliyoruz. Uzun süre sonra Süper Lig'e çıktık ama gelip destekleyemediler. Cumartesiden başlayarak güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ POZİTİF BİR FUTBOL OYNAYACAĞIZ, TARAFTARLARIMIZ DA BİZE KATKI SAĞLAYACAK"

Taraftarların yeniden stadyumlara dönecek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Serkan Hurma, şöyle konuştu: "Taraftar her spor için, her takım için çok önemli. Onlar olmadan sporun bir keyfi yok. Boş statlarda maç yaptık ama çok keyifli olmadı geçen sezon. Şimdi çok heyecan katacak. Bizim taraftarımız çok iyi bir taraftar, kulübünü her şekilde destekleyen bir taraftar. Biz de pozitif bir futbol oynayacağız, onlar da bize katkı sağlayacak."

"GENÇ OYUNCULARA BAKIYORUZ"

"Transferler devam edecek mi" sorusuna yanıt veren Serkan Hurma, "Önümüzde biraz daha süreç var, transfer dönemi için. 1-2 oyuncu daha almak istiyoruz. Daha çok genç oyunculara bakıyoruz. Zaten iyi bir takımımız var. İleride iyi katkılar sağlayabilecek, yıldız olabilecek oyuncular arayışı içerisindeyiz. Birkaç tane daha oyuncu almak istiyoruz ancak şu an için net bir şey yok" diyerek sözlerini noktaladı.