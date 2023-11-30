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        Haberler Dünyadan Frances Sternhagen yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

        Frances Sternhagen yaşamını yitirdi

        93 yaşındaki oyuncu Frances Sternhagen, New York'ta vefat etti. Acı haberi Sternhagen'in oğlu John Carlin açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 12:32 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:32
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          ABD'li oyuncu Frances Sternhagen'den acı haber geldi. İki Tony ödüllü Sternhagen'in 93 yaşında New York'ta hayata veda ettiği öğrenildi.

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          "TUTKULU YAŞANMIŞ BİR HAYATIN SON PERDESİ İNDİRİLDİ"

          'Sex and the City', 'Cheers', 'The Closer' gibi yapımlarla tanınan Frances Sternhagen'in ölümünü oğlu John Carlin duyurdu. Carlin, üzüntüsünü, "Bu kadar zengin, tutkulu, mütevazı ve cömertçe yaşanmış bir hayatın son perdesi indirildi. Birçok kişi tarafından çok seviliyordu. Ona annem, arkadaşım, şarkı ve dans partnerim diyebildiğim için çok şanslıyım. Geçen hafta birlikteydik ve pazartesi günü öğleden sonra konuştuk. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi ve özlediğimizi söyledik" ifadeleriyle dile getirdi.

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          "SEVGİSİNDEN İLHAM ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

          Oyuncunun ailesi ise yaptığı açıklamada, "Sevgili annemiz, aktris Frances Sternhagen'in doğal nedenlerle huzur içinde öldüğü haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Olağanüstü kariyeri ve yaşamı için 94'üncü doğum gününe yakın bir tarihte ocak ayı ortalarında bir kutlama yapılması planlanmaktadır. Onun sevgisinden ve yaşamından ilham almaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

          Fotoğraflar: Reuters, AP

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