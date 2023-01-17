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Fran Aniorte'den 'Ritüel'

Fran Aniorte’nin İstanbul’daki ilk sergisi 'Ritüel 12 Şubat'a kadar Polat Piyalepaşa’da yer alan MERKUR’de sanatseverlerle buluşuyor.

Giriş: 17.01.2023 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
Fran Aniorte'den 'Ritüel'
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Fran Aniorte, antik Akdeniz törenlerinden ilham aldiğı eski bir 'Ritüel'i günümüze taşıyarak yeniden yorumladığı sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Aniorte’in sergisinde yer alan enstalasyonlar, seramik, ahşap ve camlar çağdaş törensel objeleri temsil ediyor.

Organik şekilli ve elle boyanmış detaylarıyla hareket ve akışkanlık hissi yaratan büyük heykelsi masa serginin dikkat ceken eserleri arasinda yer alıyor. Masanın üzerinde yer alan nesneler ve heykeller ise bir bütünselliği anlatıyor. Metamorfoz ve enerji kavramını araştıran bir dizi büyük seramik panel ve yuvarlak seramik duvar parçaları ile Aniorte’nin desenleri ve çizimlerinin çoğu, her şeyin kaynağı olduğuna inandığı kozmik enerjiyi temsil ediyor. Masa etrafındaki arkadaş toplantılarının, iyi yemekle bir araya gelindiğinde büyülü bir deneyim olduğuna inanan sanatçı, çalışmalarıyla özel bir enerji yaratıyor.
RİTÜEL sergisi 12 Şubat'a kadar MERKUR’de sanatseverlerle buluşacak.

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