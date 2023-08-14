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        Haberler Teknoloji Foxconn'un 2. çeyrek kârı tahminlerin üzerinde geldi - Teknoloji Haberleri

        Foxconn'un 2. çeyrek kârı tahminlerin üzerinde geldi

        Önde gelen teknoloji firmalarından Apple'ın tedarikçisi konumundaki Foxconn'un 2. çeyrek kârı tahminlerden daha iyi oldu ve yalnızca yüzde 1'lik gerileme yaşadı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 14.08.2023 - 10:05
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        Apple'ın tedarikçisinin kârı tahminlerin üzerinde
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        Dünya çapında yaşanan küresel ekonomik sıkıntılar, pandemi sonrası dönemde teknoloji firmalarının beklentilerin altında kalması ve tüketici elektroniğine olan talebin önemli ölçüde gerilemesi şirketlerin kâr marjlarında da gerilemelere sebep olmaya devam ediyor.

        Özellikle sene başından bu yana birçok teknoloji devi işten çıkartmalar ve küçülmelerle bu kayıplarını dengelemeye çalışırken Apple'ın tedarikçisi Foxconn da ikinci çeyrek net kârında düşüş açıkladı.

        DÜŞÜŞ YALNIZCA YÜZDE 1 OLDU

        Tayvan merkezli, elektronik imalat hizmetleri sektöründe faaaliyet gösteren ve dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı konumunda bulunan Foxconn yaptığı açıklamada, küresel ekonomik sıkıntıların akıllı tüketici elektroniği talebine zarar vermesi nedeniyle ikinci çeyrek net kârında yüzde 1'lik bir düşüş olduğunu bildirdi.

        Tayvanlı şirket, Nisan-Haziran 2023 çeyreği için net kârın bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.04 milyar dolar seviyesinden 1 milyar dolar (33 milyar Tayvan doları) seviyesine düştüğünü açıkladı.

        Önde gelen küresel finansal piyasa verileri ve altyapısı sağlayıcısı firmalarından Refinitiv'e göre, 13 analistin ortalama kâr tahmini 25.57 milyar T$ (816 milyon dolar) seviyelerinde gerçeklemesini öngörüyordu.

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