07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'de devam eden koronavirüs salgınıyla mücadeleye ülkedeki şirketlerde destek olmaya başladı. Salfgın sebebiyle şu ana kadar 600'ü aşkın kişi hayatını kaybederken Çin'de tıbbi maske bulmak da giderek zorlaşıyor.
Tıbbi maske sıkıntısını çözmek için Çinliler aralarında Türkiye'nin de bulunduğu farklı ülkelerden maske ithal ediyor ancak bu çabalar da talebi karşılamaya henüz yetebilmiş değil. Bu sebeple ülkenin en büyük işverenlerinden olan Foxconn maske üretimi yapmaya başladığını açıkladı.
HEDEF AY SONUNA KADAR 2 MİLYON ADET ÜRETMEK
Tesislerinde birçok marka için üretim yapan elektronik devi Foxconn en çok Apple için ürettiği iPhone'larla tanınıyor. Ay sonuna kadar 2 milyon maske üretmeyi hedeflediğini duyuran Foxconn, sosyal medya platformu WeChat üzerinden yaptığı yazılı açıklamada "Ne kadar erken önlem alırsak virüsün yayılmasını o kadar erken önleyebilir, böylece insanların hayatını kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.
Firma Shenzhen şehrinde bulunan tesisinde maske üretimine başladığını bildirdi. 1 milyon civarında çalışanı bulunan Foxconn ilk aşamada çalışanlarının maske ihtiyacını giderecek. Ardından tesislerinin bulunduğu şehirlerde vatandaşlara maske sağlayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!