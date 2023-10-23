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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Foxconn'a vergi soruşturması - Teknoloji Haberleri

        Foxconn'a vergi soruşturması

        Tayvanlı Foxconn'un, Çin'in siyasi nedenlerden dolayı vergi soruşturmasıyla karşı karşıya olduğu açıklandı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 23.10.2023 - 11:29 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:29
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        Foxconn'a vergi soruşturması
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        Apple'ın akıllı telefon serisi iPhone'larının önemli bir tedarikçisi olan Foxconn, Çin'de bir vergi soruşturmasıyla karşı karşıya, Reuters'in bildirdiğine göre Foxconn'a yakın iki kaynak tarafından doğrulanan ve Tayvan'ın yaklaşmakta olan seçimlerine bağlı siyasi nedenlerle devlet destekli bir gazete tarafından ifşa edildiğine inandıklarını belirtiliyor.

        Çin'in devlet destekli Global Times gazetesi, Foxconn'un Çin'deki bazı önemli yan kuruluşlarının vergi denetimlerine tabi olduğunu ve Çin'in doğal kaynaklar departmanının Foxconn işletmelerinin Henan ve Hubei eyaletlerinde ve başka yerlerde arazi kullanımı konusunda yerinde incelemeler yürüttüğünü açıkladı.

        Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerini vermek istemediği vurgulanan iki kaynak, isimlerini vermedikleri birkaç şirketin son aylarda Çinli yetkililer tarafından denetlendiğini, ancak yalnızca Foxconn'un soruşturmasının siyasi nedenlerle kamuoyuna açıklandığına inandıklarını söyledi.

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        "ÇİN ASKERİ VE EKONOMİK BASKI UYGULUYOR"

        Kaynaklar, denetimlerin Tayvan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinden üç aydan kısa bir süre önce ve Foxconn'un üretimi Çin dışına genişletme çabasının ortasında geldiğini vurguladı.

        Tayvan hükümeti, Çin'in kendi toprağı olduğunu iddia ettiği ülkeleri ile ilgili, Pekin'i sık sık Çin'in lehine bir sonuç elde etmek için seçimlerinin sonucunu etkilemek için askeri veya ekonomik baskı uygulamakla suçluyor.

        2019'da şirket başkanlığından istifa eden Foxconn'un kurucusu Terry Gou, bağımsız başkan olarak görevine devam ediyor.

        Global Times, Pazar günü geç saatlerde, Gou'nun aday olarak muhalefet oylarını bölebileceğini ve potansiyel olarak anketlerde önde olan mevcut Başkan Yardımcısı Lai Ching-te'nin zaferini sağlayabileceğini duyurmuştu.

        Global Times, ismi açıklanmayan uzmanlara dayandırdığı haberinde, Gou'nun "seçimlere katılma eyleminin adanın muhalefet kampını daha da bölmesinin muhtemel olduğunu ve bunun sonunda ayrılıkçı iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi'nin adayı Lai Ching-te'nin lehine olacağını" bildirdi.

        Foxconn'un denetimleri ise herhangi bir Çin hükümet departmanı tarafından resmi olarak henüz açıklanmadı.

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