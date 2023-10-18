FOX TV o dizinin fişini çekti! Final tarihi netleşti!
FOX TV'de geçtiğimiz günlerde başlayan ve iddialı kadrosuyla ilgi çeken dizilerden biri hakkında final haberi geldi. Kanal, projenin düşük reytingler getirmesi sebebiyle ekranlara veda etmesi kararını aldı.
- 1
FOX TV birçok yeni diziyi ekranlara taşımıştı fakat başlayan ve beklentinin yüksek olduğu bir proje hakkında erken final kararı geldi. Projenin final bölümünün tarihi de netleşti.
- 2
Ekranlarda yayınlandığı ilk günden beri düşük reytingler getiren Kader Bağları için izleyicisini üzen haber geldi.
- 3
Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Serkan Çayoğlu‘nun paylaştığı “Kader Bağları” dizisi ekrana veda ediyor.
-
- 4
Bazı sahneleri Karadağ‘da çekilen dizinin geçen hafta yönetmeni değişmişti.çekti! Final tarihi netleşti!
- 5
Öğrenilen son bilgilere göre bu hafta 4. bölümü ile izleyici karşısına gelecek dizi 5. bölümde final yapacak.