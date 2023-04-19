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Fox News'ten Dominion Oylama Sistemi'ne 785.5 milyon dolarlık dev tazminat

ABD TV kanalı Fox News, Dominion Oylama Sistemi'nin makinelerinin 2020 ABD Başkanlık Seçimleri'nin sonucunu etkilediğine dair iddiaları üzerine açılan karalama davasını kapamak için Dominion Oylama Sistemleri'ne 787,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Giriş: 19.04.2023 - 00:29 | Güncelleme: ABONE OL
Fox News'ten Dominion Oylama Sistemi'ne 785.5 milyon dolarlık dev tazminat
HABERTURK.COM

Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News kanalının 2020 Başkanlık Seçimleri'nde Dominion Oylama Sistemi'nin makinelerinin seçim sonucunu Biden lehine değiştirdiğini iddia etmesi üzerine açılan tazminat davasında taraflar davanın başlamasından kısa bir süre önce uzlaşmaya vardı.

12 kişilik bir jürinin Delaware Yüksek Mahkemesi'ndeki davada yargılanmak üzere yerini almasının ardından gelen uzlaşma, Rupert Murdoch'ın da ifade vermek zorunda kalacağı haftalarca sürecek bir davayı önledi.

Dominion'un başlangıçta talep ettiği tazminat 1,6 milyar dolardı.

Dominion CEO'su John Poulos mahkeme dışında gazetecilere anlaşmanın 'tarihi' olduğunu söyledi. Poulus, "Fox News, Dominion hakkında şirketime, çalışanlarımıza ve hizmet verdiğimiz müşterilerimize büyük zarar veren yalanlar söylediğini itiraf etti. Bunu hiçbir şey telafi edemez. Bu süreç boyunca hesap verebilirlik aradık ve bu dava aracılığıyla gün ışığına çıkarılan kanıtların, yalanları yaymanın sonuçlarının altını çizdiğine inandık. Medyada doğru habercilik demokrasimiz için çok önemlidir" dedi.

Fox News Media, "Dominion Oylama Sistemleri ile olan anlaşmazlığımızı çözüme kavuşturmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkemenin Dominion hakkındaki bazı iddiaları yanlış bulan kararlarını kabul ettiklerini belirten Fox News Media, "Bu anlaşma, Fox'un en yüksek gazetecilik standartlarına yönelik devam eden taahhüdünü yansıtıyor. Dominion ile olan bu anlaşmazlığı, bölücü bir yargılamanın sertliği yerine dostane bir şekilde çözme kararımızın; ülkenin bu sorunlardan ilerlemesine izin vereceğini umuyoruz.” açıklamasını yaptı.

Fotoğraf: AA

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