Fox News iftira davasında Dominion şirketine 787 milyon dolar ödemeyi kabul etti

ABD’li Fox News kanalı, 2020 seçimlerine hile karıştığı iddiaları nedeniyle oy kullanma sistemini üreten Dominion şirketine 787 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Seçimin hemen ardından, seçimi eski başkan Donald Trump’ın kazandığı fakat oy kullanma sisteminde hile yapılarak Joe Biden’ın kazanmış gösterildiğini savunan çok sayıda yorumcu Fox News ekranlarında yer almıştı.

Bunun üzerine Dominion yönetimi, kendilerine iftira atıldığı gerekçesiyle 1,6 milyar dolarlık tazminat davası açmaya karar vermişti.

Fakat taraflar duruşmalar başlamadan hemen önce mahkeme dışı uzlaşmaya gitti.

Uzlaşma olmasaydı Fox News’in çok sayıda ünlü sunucusunun yanı sıra yöneticisi rupert Murdoch’un da mahkemede ifade vermesi gerekebilirdi.

Uzlaşmanın duyurulmasının ardından Fox, “Bu uzlaşma gazetecilik standartlarına ne kadar bağlı olduğumuzu gösteriyor” açıklamasında bulundu.

Dominion yöneticisi John Poulos ise “Fox yalan söylediğini kabul etti. Şirketim bu yalanlar nedeniyle büyük zarar gördü” dedi.

Dominion avukatı Justin Nelson ise “Yalanların sonucu vardır” dedi ve ekledi:

“İki yıl önce Dominion ve ülke genelinde çok sayıda seçim yetkilisi bir dizi yalan selinin içinde kaldı, ortaya atılan komplo teorileri hem şirkete hem de ülkeye zarar verdi.

“Amerikalılar gerçeklere bağlı kalmalı.”

Soruşturma sürecinde Fox yöneticileri ve gazetecilerinin komplo teorilerinin gerçekliğini sorguladığı fakat bunları dile getiren yorumcuları yine de televizyonlara çıkarmaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Fox için iyi bir sonuç mu?

Ödenecek dev miktara rağmen bazı hukukçular anlaşmanın Fox’un lehine olduğunu düşünüyor.

Syracuse Üniversitesi’nden ifade ve haberleşme özgürlüğü uzmanı Prof. Roy Gutterman, Fox’un seçim sonrası haberciliğinin kamuoyunda eleştirildiğini söylüyor:

“Uzlaşma olmasaydı altı hafta sürmesi beklenen bu dava, tüm sanıklar ve Fox için utanç verici olacaktı.

“Fox aleyhine verilecek bir karar ise kanala bundan daha da fazla zarar verecekti.”

BBC’ye konuşan hukukçu Michelle Simpson Tuegel ise genelde sağcılara ve aşırı sağcılara hitap eden Fox’un kitlesinin epey sadık olduğunu, bu nedenle davayı kaybetmesinin bu açıdan bir zarar vermeyeceğini vurguladıktan sonra ekliyor:

“Fakat Rupert Murdoch’un da dahil olduğu üst düzey yöneticilerinin ve sunucularının hakim karşısına çıkmasının getireceği itibar kaybı onları uzlaşmaya itmiş gibi gözüküyor.”

Fox başka seçim teknolojisi şirketi olan Smartmatic’in açtığı ve 2,7 milyar dolar istediği bir diğer davayla daha karşı karşıya.

Dominion da Fox dışında, komplo teorileriyle şirkete iftira attığını öne sürdüğü başka kanallara da dava açmış durumda.

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