Selçuk Tepeli, her hafta içi FOX anahaber bülteninin sunuculuğunu yapıyor. Bu akşam Selçuk Tepeli yerine Gülbin Tosun anahaber bültenini sunuyor. Peki FOX haber sunucusu Selçuk Tepeli neden yok? İşte ayrıntılar...

SELÇUK TEPELİ NEDEN YOK?

Selçuk Tepeli'nin bu akşam özel bir nedenden dolayı FOX anahaber bülteninde yer almadığı öğrenildi. Selçuk Tepeli, önümüzdeki günler FOX Anahaberde yer almaya devam edecek.