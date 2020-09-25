Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu hücum oyuncusu Fousseni Diabate, Trabzon'a geldi.

İngiltere'den kalkan uçakla önce İstanbul'a inen 24 yaşında futbolcu, akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na ulaştı.

Malili oyuncuyu, Trabzon Havalimanı'nda bir grup Trabzonspor taraftarı karşıladı.