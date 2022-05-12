Founder One 100 girişime yatırım yapacak

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Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi , Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı Türkiye'de tamamen etki yatırımları özelinde faaliyet gösterecek girişim sermayesi yatırım fonu Founder One'ı hayata geçirdi.

Erken aşama etki girişimlerine yatırım yapacak girişim sermayesi yatırım fonunun, büyüme vadeden erken aşama girişimleri ile yatırımcıları buluşturacağı öğrenildi.

Girişimlere standart bir “paya dönüştürülebilir borç finansman karması sözleşmesi” (FİKS) ile finansman sağlayacağı kaydedilen Founder One'ın, 300 milyon TL'lik fon büyüklüğüyle 100 kadar girişime ilk yatırım ve çıkış potansiyeli yüksek girişimlere devam yatırımı yapmayı hedeflediği belirtildi.

Bir girişim sermayesi yatırım fonu olarak Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirten Founder One Yatırım Komitesi Üyesi ve Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, "Topluma geri verme ilkesiyle, performans gelirini kurucu vakıflara aktararak girişimciliği ve teknolojiyi desteklemeye devam ediyoruz. Böylece ekosistemdeki diğer fonları besleyen bir konumda bulunarak etki yatırımlarını bir sonraki aşamaya taşıyoruz" dedi.



Founder One Yatırım Komitesi Üyesi ve Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı da, fon ile etki yatırımlarını hemen başlatmayı ve sorunları ölçülebilir şekilde çözmek istediklerini belirtti.

Maxis Genel Müdürü Murat Özgen ise, Founder One'ın etki girişimlerine yapacağı yatırımlarla erken aşama girişim sermayesi ekosisteminde geniş bir alana dokunmasını beklediklerini kaydetti.