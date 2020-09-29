Fotokapana belgesellik görüntüler yakalandı

Erzurum’un Olur ilçesinde bir vatandaş ormana fotokapan yerleştirdi.

İHA'nın haberine göre gece ve gündüz saatlerinde çekim yapan fotokapana çok sayıda ayı, kurt ve kuş görüntüleri yakalandı.

Hayvanların sergilediği hareketleri yakalayan kapan belgeselleri aratmayacak görüntüler kaydetti.