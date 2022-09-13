Bodrumlu Gamze’yi kim öldürdü?

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Nazlı, Ahmet hakkında bildiği şeyleri Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de anlattı. Mefar ise Ahmet’i hiç görmediğini ve tanımadığını söyledi. Bu sırada Nazlı’dan büyük bir iddia ortaya atıldı. Nazlı, Turcen’in Hataylı Ahmet’i tanıdığını söyledi.