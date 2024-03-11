Fotoğraftaki detayı fark edebildiniz mi? Gözümden asla hiçbir şey kaçmaz demeyin
Görsel yeteneğine güvenenler fotoğraflardaki detaylara hakim olduklarını düşünürler. Ustalıkla gizlenmiş farklılıklar yüksek dikkat becerisi ister. Detayları iyi görebildiğini düşünenler için içeriğimiz kendinizi kanıtlama fırsatı olabilir. Peki fotoğraftaki görünmez hayvanları fark edebildiniz mi?
Giriş: 11.03.2024 - 13:44 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:44
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Çevremizdeki detaylar arasında gözden kaçırdıklarımız olabiliyor. Doğanın kendi içinde gizlenen hayvanları görebilmek kimi zaman zorluyor. Ağaçlar, yapraklar arasındaki hayvanları tahmin ederek görsel yeteneğinizi keşfedin…
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Kurbağa
- 3
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- 4
Kaplumbağa
- 5
- 6
Yılan
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- 7
- 8
Zürafa
- 9
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- 10
Kedi
- 11
- 12
Sincap
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- 13
- 14
Çekirge
- 15
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- 16
Örümcek
Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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