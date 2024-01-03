Fotoğraflı testin sonucu sizi şaşırtacak: Size zihinsel yaşınızı söylüyor
3 tip yaş vardır: Kronolojik yaş yaşadığınız yılların sayısıdır, biyolojik yaş vücudunuzun durumudur ve zihinsel yaş beyninizin ne kadar "yaşlı" hissettiğidir. Sahip olduğunuz tüm bu yaşlar genellikle birbirinden farklıdır. İşte sizin için, yapacağınız fotoğraflı teste göre zihinsel yaşınız...
- 1
NASIL YAPILIR?
Zihinsel yaşınızı belirlemenize yardımcı olacak bu testte tek yapmanız gereken cevabı seçmek ve kaç puan kazandığınızı görmektir. Testin sonucunda zihinsel yaşınızı öğrenmek için tüm puanlarınızı toplayın.
Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır, bilimsel verilere dayanmaz.
- 2
Soru: Size göre fotoğraftaki en baskın renk kutularda yazan harflerden hangisinde bulunuyor?
- 3
Puanlar: A şıkkını seçtiyseniz 4, B şıkkı 5, C şıkkı 1, D şıkkı 2 ve E şıkkı 3 olarak puanlandırılır. Hangisini seçtiyseniz onu not alınız. Testin devamındaki puanlarla toplamanız gerekiyor.
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- 4
Soru: Fotoğraftaki pembe tonlarından birisini seçin.
- 5
Puanlar: Fotoğrafta seçtiğiniz ton A şıkkı ise 3, B şıkkı ise 2, C şıkkı ise 1, D şıkkı ise 5 ve E şıkkı ise kendinize 4 puan vermelisiniz.
- 6
Soru: Sizce bu fotoğraf siyah beyaz mı?
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- 7
Puanlar: Bu soruya evet dediyseniz 5, hayır dediyseniz 0 puan yazmalısınız.
- 8
Soru: Hangi gün batımını daha çok beğendiniz? Harflerden birisini seçiniz.
- 9
Puanlar: A harfini seçtiyseniz 3, B harfi için 2, C harfi için 4 ve D harfi için 1 puan alacak şekilde puanınızı diğer sorularda kazandığınız sayılarla toplamaya devam edin.
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- 10
Soru: Fotoğraftaki mavi tonlarından bir tanesini seçin.
- 11
Puanlar: Seçtiğiniz harf A ise 2, B ise 4, C şıkkını seçtiyseniz 3, D harfi ise 5 ve E'yi seçtiyseniz 1 puan olarak sayınıza ekleyin.
- 12
Soru: Fotoğrafta ilk önce hangi renk dikkatinizi çekti? Kutucuklardaki harften renginizi bulun.
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- 13
Puanlar: Dikkatinizi çeken renk A şıkkındaki ise 1, B şıkkı ise 4, C şıkkı ise 5, D şıkkıysa 3 ve E şıkkında ise 2 olacak şekilde puanınızı toplamaya devam edebilirsiniz.
- 14
Soru: Fotoğraftaki suluboya izlerinden bir tanesini seçiniz.
- 15
Puanlar: Seçtiğiniz harf A ise 2, B harfiyse 4, C ise 5, D'yi seçtiyseniz 1, E ise 6 ve F ise 3 puan eklenecek şekilde toplayın.
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- 16
Soru: Fotoğrafta size göre en parlak gözüken tonu kutucuklardaki harflerden seçin.
- 17
Puanlar: Seçiminiz A ise 4, B şıkkıysa 2, C harfindeyse 1, D ise 5 ve E şıkkında ise 3 şeklinde puanınızı bir önceki sorularda kazandıklarınızla toplayın.
- 18
SONUÇLAR
Şimdiye kadar aldığınız tüm puanları toplayın ve sonucunuzu aşağıdaki puanlar arasından bulun.
7-12 puan:
20 yaşın altındasınız. Gerçek yaşınız ne olursa olsun, özünde kaygısız bir gençsiniz.
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- 19
13–20 puan:
20-29 yaşındasınız. Aktif, yaratıcı ve hayat dolusunuz hatta kendinize yetişkin diyebilirsiniz.
21–28 puan:
30-39 yaşlarındasınız. Hâlâ aktifsiniz ve yeni şeyler hakkında meraklısınız, ancak zaten sorumlu ve düşüncelisiniz.
- 20
29–35 puan:
40-49 yaşlarındasınız. Olgun, deneyimli bir insansınız ve hayatınızı nasıl yaşayacağınızı biliyorsunuz.
36-40 puan:
50 yaşın üzerindesiniz. Hayatı bilen, rahatlığa değer veren, bilge ve sakin bir insansınız.
Kaynak: Bright Side