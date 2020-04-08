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Fotoğraflarla Vuhan'da koronavirüs sonrası normale dönmeye başlayan hayat

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehri, yaklaşık 3 aylık karantinanın ardından 'dış dünyaya' açılıyor. Kentin havalimanı, tren istayonları ve karayolları açılırken, bazı fabrikalarda da işbaşı yapıldı. Fotoğraflarla Vuhan'da normale dönmeye başlayan yaşam...

08.04.2020 - 21:28 | Güncelleme: ABONE OL

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehri, yaklaşık 3 aylık karantinanın ardından 'dış dünyaya' açılıyor. Kentin havalimanı, tren istayonları ve karayolları açılırken, bazı fabrikalarda da işbaşı yapıldı. Fotoğraflarla 11 milyon nüfuslu "mega kent" Vuhan'da normale dönmeye başlayan yaşam...

Vuhan'ın karayolu bağlantılarının açılmasıyla birlikte, özel araçalarıyla kentten çıkmak isteyenler otoyol gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

- Getty Images
Vuhan'ın karayolu bağlantılarının açılmasıyla birlikte, özel araçalarıyla kentten çıkmak isteyenler otoyol gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
- Getty Images
Seyahat yasağının kalkmasının ardından Vuhan yakınlarındaki Tianhe Uluslararası Havalimanı'na inen ilk uçak Şiamen Havayolları'nın MF8095 sefer sayılı uçuşu oldu. Uçak kutlama olarak hortumlardan sıkılan suyla karşılandı.
- Getty Images
Hubei eyaletindeki Vuhan'ın 26 km dışında yer alan Tianhe Havalimanı'ndan uçuşlar bugün başladı. Salgın öncesi havalimanı'ndan New York, Londra, San Francisco, Paris, Roma ve Moskova'ya doğrudan uçuşlar yapılıyordu.
- Getty Images
Vuhan'dan ayrılanlar arasında, salgınla mücadele için başka eyaletlerden gelmiş olan doktorlar da var.
Vuhan'daki Tianhe Havalimanı'nda görev yapan bir Getty Images
Vuhan'daki Tianhe Havalimanı'nda görev yapan bir "robot polis"

Sadece cep telefonları için oluşturulan sağlık uygulamasında, sağlıklı olduğunu gösteren "yeşil kod"a sahip yolcuların seyahat etmesine izin veriliyor.

- Getty Images
Hankou Tren İstasyonu'na giren yolcuların vücut sıcaklıkları, ısı ölçer kameralarla kontrol ediliyor.
- Getty Images
Hankou Tren İstasyonu'nun önünde bekleyen bazı yolcular tüm vücutlarını koruyucu kıyafetler giyerken, bazıları sadece yüz maskesi taktı.
- Getty Images
Vuhan'daki fabrikalar da salgın öncesi üretim kapasitelerine dönmeye başladı. Onlardan biri Dongfeng Honda Fabrikası.
- Getty Images
Vuhan'daki Dongfeng Honda'da öğle arasında yemek yiyen işçiler.
- Getty Images
Bu fotoğraf ise Honda fabrikasında üretimin yeniden başladığı günlerde, 23 Mart'ta öğle arası sırasında çekilmişti. Ocak ayı sonunda kapanan fabrika 11 Mart'tan itibaren kademeli olarak çalışmaya başlamıştı.
- Getty Images
Vuhan'daki Vanda inşaat bölgesinde çalışan göçmen işçilere ise mesai öncesi koronavirüs testi yapılıyor.

Tüm fotoğrafların telif hakları saklıdır.

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