Fotoğraflarla 'Masai olimpiyatları': Aslan avı yerine spor oyunları
Kenya ve Tanzanya'da yaşayan yerli Masai halkından yüzlerce genç, "yetişkinliğe geçiş töreni"nde fiziksel yeteneklerini yarıştırdı. Göçebe halk bu töreni geleneksel olarak aslan avı ile yapıyordu ancak aslan sayısı azalınca av yerine spor müsabakaları yapmaya başladılar.
Kenya ve Tanzanya'da yaşayan yerli Masai halkından yüzlerce genç, "yetişkinliğe geçiş töreni"nde fiziksel yeteneklerini yarıştırdı.
Göçebe halk bu töreni geleneksel olarak aslan avı ile yapıyordu.
Ancak Afrika'da aslan popülasyonunun azalması nedeniyle, çevre örgütleri ve Masai ileri gelenleri, aslan avı yerine "olimpiyat oyunları" düzenlenmesine karar verdi. İlk olimpiyatlar 2012 yılında yapıldı.
Kilimanjaro Dağı eteklerinde, Tanzanya sınırına yakın Kimana köyünde düzenlenen 'olimpiyatlarda', mızrak atma ve en yükseğe zıplama dahil altı oyun oynandı.
Masai halkı zıplayarak yaptıkları dansları ve ince uzun, atletik yapılarıyla biliniyor.
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Fotoğraflarla 'Masai olimpiyatları': Aslan avı yerine spor oyunları/fotograflarla-masai-olimpiyatlari-aslan-avi-yerine-spor-oyunlari-3546542
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