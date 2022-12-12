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Fotoğraflarla 'Masai olimpiyatları': Aslan avı yerine spor oyunları

Kenya ve Tanzanya'da yaşayan yerli Masai halkından yüzlerce genç, "yetişkinliğe geçiş töreni"nde fiziksel yeteneklerini yarıştırdı. Göçebe halk bu töreni geleneksel olarak aslan avı ile yapıyordu ancak aslan sayısı azalınca av yerine spor müsabakaları yapmaya başladılar.

Giriş: 12.12.2022 - 09:50 | Güncelleme: ABONE OL

Kenya ve Tanzanya'da yaşayan yerli Masai halkından yüzlerce genç, "yetişkinliğe geçiş töreni"nde fiziksel yeteneklerini yarıştırdı.

Göçebe halk bu töreni geleneksel olarak aslan avı ile yapıyordu.

Ancak Afrika'da aslan popülasyonunun azalması nedeniyle, çevre örgütleri ve Masai ileri gelenleri, aslan avı yerine "olimpiyat oyunları" düzenlenmesine karar verdi. İlk olimpiyatlar 2012 yılında yapıldı.

Kilimanjaro Dağı eteklerinde, Tanzanya sınırına yakın Kimana köyünde düzenlenen 'olimpiyatlarda', mızrak atma ve en yükseğe zıplama dahil altı oyun oynandı.

Masai halkı zıplayarak yaptıkları dansları ve ince uzun, atletik yapılarıyla biliniyor.

Geleneksel olarak hayvancılıkla uğraşıyorlar.

zıplayan masailer EPA
Masai halkında en yükseğe zıplamak fiziksel olarak üstünlük göstergesi kabul ediliyor
zıplayan masai EPA
Rungu denilen EPA
Rungu denilen "savaş topuzu" fırlatma yarışması
mızrak atan adam EPA
Mızrak atma da yarışmalardan biriydi
yarışma Reuters
Mızrak attıktan sonra yere düşen bir yarışmacı
masai gençler EPA
Yarışmalarda başarılı olan gençlere madalya, para ve damızlık boğa gibi ödüller verildi.
Geleneksel takılarıyla Masai kadınlar EPA
Geleneksel takılarıyla Masai kadınlar
masai kadın EPA

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