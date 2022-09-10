Fotoğraflarla: Kral 3. Charles’ın tahttaki ilk günü

Annesinin hayatını kaybettiği Balmoral’dan, Konsort Kraliçe Camilla’yla birlikte Londra’ya dönen Kral Charles, akşam saatlerinde televizyondan ulusa seslendi.

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