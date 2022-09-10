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Fotoğraflarla: Kral 3. Charles’ın tahttaki ilk günü

Annesinin hayatını kaybettiği Balmoral’dan, Konsort Kraliçe Camilla’yla birlikte Londra’ya dönen Kral Charles, akşam saatlerinde televizyondan ulusa seslendi. İşte Kral 3. Charles'ın tahttaki ilk günü.

10.09.2022 - 14:00 | Güncelleme: ABONE OL

Annesinin hayatını kaybettiği Balmoral’dan, Konsort Kraliçe Camilla’yla birlikte Londra’ya dönen Kral Charles, akşam saatlerinde televizyondan ulusa seslendi.

Kral 3. Charles Balmoral’dan ayrılırken yüzünde düşünceli bir ifade vardı. Getty Images
Kral 3. Charles Balmoral’dan ayrılırken yüzünde düşünceli bir ifade vardı.
Eşi Camilla da hüzünlü gözüküyordu. Reuters
Eşi Camilla da hüzünlü gözüküyordu.
Yas nedeniyle siyah bir takım elbise giyinen Kral 3. Charles, uçağına yürürken. Reuters
Yas nedeniyle siyah bir takım elbise giyinen Kral 3. Charles, uçağına böyle yürüdü.
Kral uçağa binmeden görevlilerle tokalaştı. Reuters
Kral uçağa binmeden görevlilerle tokalaştı.
Nortolt’taki Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü’ne inen Kral Charles, kraliyet limuziniyle Londra’ya döndü. Reuters
Nortolt’taki Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü’ne inen Kral Charles, kraliyet limuziniyle Londra’ya döndü.
Londra’daki Buckingham Sarayı’nda yeni Kral ve Konsort Kraliçe’yi büyük bir kalabalık karşıladı. PA Media
Londra’daki Buckingham Sarayı’nda yeni Kral ve Konsort Kraliçe’yi büyük bir kalabalık karşıladı.
Kral Charles, Buckingham Sarayı’na ilk defa hükümdar olarak geldi. PA Media
Kral Charles, Buckingham Sarayı’na ilk defa hükümdar olarak geldi.
Öncesinde kendisini bekleyen kalabalıkla selamlaştı ve sohbet etti. PA Media
Öncesinde kendisini bekleyen kalabalıkla selamlaştı ve sohbet etti.
Kalabalıktan bazıları ona başsağlığı dilerken bazıları da onunla tokalaştı veya elini öptü. PA Media
Kalabalıktan bazıları ona başsağlığı dilerken bazıları da onunla tokalaştı veya elini öptü.
Annesi için bırakılan mesajları okudu. PA Media
Annesi için bırakılan mesajları okudu.
Eşi Camilla da onunla mesajları okudu. PA Media
Eşi Camilla da onunla mesajları okudu.
Ardından Buckingham Sarayı’na ilk defa Kral ve Konsort Kraliçe olarak girdiler. Reuters
Ardından Buckingham Sarayı’na ilk defa Kral ve Konsort Kraliçe olarak girdiler.
Kral Charles saraya döndükten sonra Başbakan Liz Truss ile görüştü. PA Media
Kral Charles saraya döndükten sonra Başbakan Liz Truss ile görüştü.
Sonrasında da, yanında annesinin fotoğrafıyla ulusa seslendi. PA Media
Sonrasında da, yanında annesinin fotoğrafıyla ulusa seslendi.
BBC’den yayınlanan konuşmayı ülke genelinde milyonlarca kişi izledi. PA Media
BBC’den yayınlanan konuşmayı ülke genelinde milyonlarca kişi izledi.

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