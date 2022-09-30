Ian Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletinin batı kıyılarında, ağır sellere, süratle esen rüzgarlara ve su kabarmamalarına yol açtı.

İki milyondan fazla hane ve iş yeri hala hala elektrik alamazken, eyalet sakinleri kasırganın yarattığı yıkımla baş başa kaldı.

Kasırganın sel rekorları kırması ve Florida'yı şimdiye dek vuran en kötü felaketlerden biri olması bekleniyor. Kasırgadan etkilenenler adına evlerin ve iş yerlerinin yıkımı feci oldu.

Getty Images Frankie (Solda) ve Kendrick Romulus, kasırganın en olumsuz etkilediği yerlerden Fort Myers'taki apartmanlarına çarpan teknenin yanında duruyor.

Getty Images Stedi Scuderi, Fort Myers'ta su baskınına uğrayan dairesini inceliyor.

EPA Fort Myers'ta Ian Kasırgası'nın hasar verdiği tekneleri inceleyenler.

EPA Fort Myers'ta demirli teknelerin aldığı hasarı havadan gösteren bir fotoğraf.

EPA Kasırgadan sonra Fort Myers'teki Centennial Parkını bisikletiyle geçen bir bölge sakini.

Getty Images Fort Myers'ta sel suları altında kalan bir alanı geçmeye çalışan araçlar.

Getty Images Punta Gorda bölgesinde temizlik çalışmalarına başlayan bir felaketzede.

Getty Images Havadan çekilen bu fotoğrafta, Ian Kasırgası Port Charlotte'tan geçtikten sonra sular altında kalan evler görülüyor.

EPA Ian Kasırgası Orlando'da bir trafik ışığını yıktı.

EPA Kasırga geçtikten sonra Orlando'da yürüyen bir kent sakini.