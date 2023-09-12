Fotoğraflarla: Fas'ın kültürsel miras alanları depremden nasıl etkilendi?
Fas'taki birçok önemli kültürel miras yapısı 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılsa veya hasar görse de bazıları şiddetli sarsıntıya dayanabildi.
Giriş: 12.09.2023 - 14:34 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:34
Fas'ta depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise artmaya devam ediyor.
Ülkedeki birçok önemli yapı 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılsa veya hasar görse de bazıları şiddetli sarsıntıya dayanabildi.