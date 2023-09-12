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        Haberler BBC Dünya Fotoğraflarla: Fas'ın kültürsel miras alanları depremden nasıl etkilendi?

        Fotoğraflarla: Fas'ın kültürsel miras alanları depremden nasıl etkilendi?

        Fas'taki birçok önemli kültürel miras yapısı 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılsa veya hasar görse de bazıları şiddetli sarsıntıya dayanabildi.

        Giriş: 12.09.2023 - 14:34 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:34
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        Fotoğraflarla: Fas'ın kültürsel miras alanları depremden nasıl etkilendi?
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        Fas'ta depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise artmaya devam ediyor.

        Ülkedeki birçok önemli yapı 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılsa veya hasar görse de bazıları şiddetli sarsıntıya dayanabildi.

        Tinmel Camii

        Jemaa el-Fna

        Kutubiye Camii

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