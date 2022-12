Fotoğraflarla dünyada bu hafta

Dünyanın dört bir yanından 3-9 Aralık tarihleri arasında objektiflere yansıyanlar.

Çin'de bir göçmen kuş, karla kaplanmış kızıl yemişlerle besleniyor.

London Nordic Choir İsveç Büyükelçisi'nin konutunda, İsveç geleneklerinin parçası olan şarkıları söyledi.

Tokyo'da taraftarlar, Hırvatistan'a yenildikleri maçın ardından üzüldü. Hırvat kaleci Dominik Livakovic üç penaltı kurtararak takımının kahramanı oldu

İngiltere'deki Avon sahilinde bir kişi, gün doğumunda kürek çekiyor. Bu hafta ülke genelinde soğuk hava dalgası hakim.

Senegal'deki Dakar Moda Haftası öncesinde bir model pratik yapıyor. Bu yıl yirmincisi düzenlenecek etkinlik, Afrika'nın 15 ve 16. yüzyıllardaki en büyük köle ticaret merkezlerinden biri olan Goree adasındaki sömürge dönemi kalesinde gerçekleşecek.

Ukrayna'da bir savcılık görevlisi, Rus ordusunun en büyük ikinci Ukrayna kenti olan Harkov'a saldırısından geriye kalan roket parçalarını incelerken. Ukrayna savaş kanıtlarını toplayarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i yargılamayı hedefliyor

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin eşcinsel evliliğini koruyan bir yasayı kabul etmesinin ardından eski Kongre üyesi Barney Frank, Senatör Tammy Baldwin tarafından öpücükle karşılandı. Frank Kongre tarihinde gay olduğunu, Baldwin ise lezbiyen olduğunu açıklayan ilk siyasetçi

Peru'nun başkenti Lima'da, Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun iktidarı kaybetmesinin ardından erken seçim isteyen protestocular polisle çatıştı

Çin'in Şenyang kentindeki Beiling Parkı'nda bir yüzücü, donmuş bir gölde yüzerken

İngiltere'deki Başbakanlık binasında haftalık kabine toplantısı düzenlenirken kapının dışında ise bir tilki dolaşıyordu

