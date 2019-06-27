27 HAZİRAN 2019
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Fotoğraflarla: Avrupa'nın sıcak hava dalgasıyla imtihanı

Kıtada sıcaklıklar artamaya devam ederken, Avrupa'da halk serinlemek için birçok yöntem kullandı. Meteoroloji uzmanlarına göre, ölümcül olabilme potansiyeli taşıyan sıcak hava, Sahra Çölü'nden yükseldi.

27.06.2019 - 15:21 | Güncelleme: BBC
- AFP
Heat sent tourists and locals alike into the fountains in front of the Eiffel Tower on Tuesday

Kıtada sıcaklıklar artamaya devam ederken, Avrupa'da halk serinlemek için birçok yöntem kullandı.

Meteoroloji uzmanlarına göre, ölümcül olabilme potansiyeli taşıyan, Sahra Çölü'nden yükselen sıcak hava, Avrupa genelinde insanların vantilatörlere hücüm etmesine, Fransa'da da sınavların iptal edilmesine yol açtı.

Uzmanlar, Fransa, Almanya, İsviçre ve Belçika'da önümüzdeki günlerde, Haziran ayında sıcaklık rekorları kırılabileceğini söylüyor.

- AFP
Roma'da, güneşten korunmak için şemsiyeler kullanıldı.
- AFP
Fransa'nın Nice kentinde sıcaklık 33 dereceyi buldu.
- EPA
İsviçre'de çocuklar, Cenevre Gölü'nün sularında serinledi.
- Reuters
Kuzeyde, Danimarka'nın Kophenag kentinde hava, suya girecek kadar sıcaktı.
- AFP
Fransa'nın Neims bölgesindeki çocuklar da, su kanallarına girdi.
- EPA
İspanya'nın başkenti Madrid'de çocuklar fıskiyelerden medet umdu.
- EPA
Almanya'nın başkenti Berlin'deki hayvanat bahçesinde yaşayan bir fil, hortumlarla serinletildi.
- AFP
Viyana'da, nehir gezintisine saksıdaki bir palmiye de katıldı.
- PA
Ancak Londra, aynı sıcak havanın neden olduğu gök gürültülü yağın nedeniyle, daha az güneşliydi. Güneşli havanın İngiltere'ye önümüzdeki birkaç gün içinde ulaşması bekleniyor.

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