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        Haberler Yaşam "Fotoğrafın altından bir tutam saç çıktı!" Görmezden gelemeyeceğiniz 9 nesne: İlgi çekici eşyalara sahip kişilerin eşyaları görenleri şaşırtıyor!

        Görmezden gelemeyeceğiniz 9 nesne: İlgi çekici eşyalara sahip kişilerin eşyaları görenleri şaşırtıyor!

        Evinizdeki küçük detaylar, misafirlerinizin dikkatini çekebilir mi? Öyleyse, bazı insanlar özenle seçilmiş ilgi çekici eşyalarıyla sizi şaşırtabilir. İşte o nesneler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 15:00 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:00
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        • 1

          Bazı eşyalar vardır ki, gözden kaçması imkansızdır. İlgi çekici nesneler, bulunduğu ortamda hemen fark edilip dikkat çeker. Bu objelerin sahipleri, onları seçerken hem estetik hem de şaşırtıcı olmalarını hedefler. İşte 9 farklı kişinin birbirinden ilginç eşyaları!

        • 2

          "Bahçemdeki palmiye ağacımdan uzayan bir çam ağacım var. Nasıl olduğunu bilmiyorum."

        • 3

          "Unicorn şeklinde bir mısır tutacağı!

        • 4

          "Teyzemin fazla uzun bir mikrodalga fırını var."

        • 5

          "İçeceğimin yarısı plastik şişe yarısı teneke kutu görünümünde."

        • 6

          "Yağmurlu havalar için bir bisiklet."

        • 7

          "Anneannemin ışığa karşı koyduğunuzda kadın yüzünü görebileceğiniz Çin çay fincanları (2 farklı setten)"

        • 8

          "Legolarımı ışık vurduğunda kanepemde bu gölgeyi görecek şekilde ayarladım."

        • 9

          "Karımın makyaj malzemesini sürekli pil sanıyorum."

        • 10

          "Ambrotip olduğunu doğrulamak için bu fotoğrafı kutusundan çıkardığımda ve altında kadının örgülü saçından bir tutam saklı bulduğumda yaşadığım şaşkınlığı ve sevinci hayal edin."

          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraf kaynak: Reddit

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