Görmezden gelemeyeceğiniz 9 nesne: İlgi çekici eşyalara sahip kişilerin eşyaları görenleri şaşırtıyor!
Evinizdeki küçük detaylar, misafirlerinizin dikkatini çekebilir mi? Öyleyse, bazı insanlar özenle seçilmiş ilgi çekici eşyalarıyla sizi şaşırtabilir. İşte o nesneler!
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Bazı eşyalar vardır ki, gözden kaçması imkansızdır. İlgi çekici nesneler, bulunduğu ortamda hemen fark edilip dikkat çeker. Bu objelerin sahipleri, onları seçerken hem estetik hem de şaşırtıcı olmalarını hedefler. İşte 9 farklı kişinin birbirinden ilginç eşyaları!
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"Bahçemdeki palmiye ağacımdan uzayan bir çam ağacım var. Nasıl olduğunu bilmiyorum."
- 3
"Unicorn şeklinde bir mısır tutacağı!
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- 4
"Teyzemin fazla uzun bir mikrodalga fırını var."
- 5
"İçeceğimin yarısı plastik şişe yarısı teneke kutu görünümünde."
- 6
"Yağmurlu havalar için bir bisiklet."
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- 7
"Anneannemin ışığa karşı koyduğunuzda kadın yüzünü görebileceğiniz Çin çay fincanları (2 farklı setten)"
- 8
"Legolarımı ışık vurduğunda kanepemde bu gölgeyi görecek şekilde ayarladım."
- 9
"Karımın makyaj malzemesini sürekli pil sanıyorum."
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- 10
"Ambrotip olduğunu doğrulamak için bu fotoğrafı kutusundan çıkardığımda ve altında kadının örgülü saçından bir tutam saklı bulduğumda yaşadığım şaşkınlığı ve sevinci hayal edin."
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynak: Reddit