Fotoğraf çektirirken dalgalara kapıldı!

İstanbul'dan arkadaşıyla Kandıra'ya gelen Hüseyin Yılmaz (29), Sardala Koyu'nda fotoğraf çektirmek amacıyla kayalıkların üzerine çıktı.

AA'nın haberine göre aniden gelen şiddetli dalgalara kapılarak denize düşen Yılmaz, daha sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma, sağlık ve KOSKEM ekipleri sevk edildi.

Denizde kaybolan Yılmaz'ın bulunması için havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.