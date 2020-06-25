Foto muhabiri Chung'a göre fotograflarla hikaye anlatmanın anahtarı empati kurmak:

AA

Güney Kore vatandaşı Chung, 11 foto muhabiri ile yer aldığı "Exodus Deja-vu" projesi için 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle katıldığı çevrim içi söyleşide AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bir kadın fotoğrafçı olarak Uganda'da kadınların yaşadığı mülteci kampalarında uzun süre çalışan Chung, Afganistan ve Afrika'daki foto röportajlarıyla uluslararası alanda tanındı.

- Fotoğraflarla kadınların mücadelesini anlattı

Mülteciler konusu bugüne dek çok sayıda fotoğrafçı tarafından işlendi fakat eski sömürge Güney Kore'nin vatandaşı Chung mülteci grupları içindeki kadınların çektiği acılara odaklandı.

2006-2007 yıllarında Afganistan'da yaşayan Chung, anne sağlığı, eğitim ve kadın hakları gibi kadınları ilgilendiren konularda fotoğraf dizileri hazırladı.

2008 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaretinin ardından kadınlara yönelik cinsel şiddet konusuna eğilmeye başladı.

Nijerya'da cinsel kölelik, zorla evlendirme ve silahlı çatışmaların kadınlar açısından sonuçlarını ele alan foto röportajlara imza attı.

İyi bir foto muhabirinin içinde yaşadığı zamanın ruhunu ve gerçeğini yansıtması gerektiğinin altını çizen Chung, "Ben kadınların hikayelerini dinlemeyi tercih ettim, onları dinlemeyi ve hikayelerini duyurmayı..." ifadelerini kullandı.

- "İnsanlarla empati kurmalı ve sorunlara merhamet penceresinden bakmalısınız"

Chung, Güney Sudan'ın 2011'de bağımsızlığını kazanmasının ardından Uganda'daki kadın mülteci kamplarından haberler yaptı. Ülke bağımsızlıktan iki yıl sonra, 2013'te siyasi kargaşa ve etnik çatışmaya sürüklendi.

500 binden fazla insan komşu Uganda'ya göç etmek zorunda kaldı. Bunların çoğu kadın ve çocuklardı.

Uganda fotoğraflarında mülteci kadınların cesaretini ve travmasını yansıtmayı amaçladığını vurgulayan Chung, "Bir çatışma bölgesine fotoğraf çekmek için gittiğinizde neyle karşılaşacağınızı bilmelisiniz. Siyasi gelişmelerden haberdar olmalısınız. Ama en önemlisi insanlarla empati kurmalı ve sorunlara merhamet penceresinden bakmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

- Mültecilerin zamansız hikayesi: Exodus Deja-vu

"Exodus Deja-vu" sergi projesi fotoğrafın farklı bireyleri, anları ve durumları kayda geçirdiği ancak mülteciler söz konusu olduğunda çatışma bölgelerinin ve hatta farklı dönemlerin aslında benzer göründüğü, dolayısıyla "deja-vu", yani bir şeyi daha önceden görmüş, yaşamış olma hissi uyandırdığı fikrinden yola çıkıyor.

Proje bu deja-vu hissine dikkati çekerek dünyanın her yerindeki mültecilerin karşı karşıya olduğu sorunların devam ettiğini vurgulamayı amaçlıyor.

İlk kez 2016'da gerçekleştirilen ve Chung'un yanı sıra Coşkun Aral, Guillermo Arias, Yalda Moayeri ve Sergey Ponomarev gibi tanınmış fotoğrafçı ve foto muhabirlerinin çalışmalarına yer veren sergi projesi uluslararası beğeni topladı.

AA, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşlarca desteklenen projede "global iletişim ortağı" rolünü üstleniyor.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen sergi, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde izleyicilere açıldı.

Sergiye katılan fotoğrafçılar, çevrim içi yaptıkları söyleşilerde projede yer alan eserleri hakkında konuşurken, Dünya Mülteciler Günü'nün önemine dair görüşlerini dile getirdi.

- Proje başka söyleşilerle devam edecek

İlk "Exodus" sergisi 2016'da Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da açılmış ardından Bangkok, Chiang Mai, Ankara ve İstanbul'da açılan sergilerle devam etmişti.

Serginin 2020'de Avrupa ve ABD şehirlerini dolaşması planlanıyordu ancak koronavirüs salgını nedeniyle planlar rafa kaldırılmak zorunda kaldı.

Projede yer alan fotoğrafçılarla yapıla söyleşiler her gün projenin Instagram sayfasında yayımlanacak.

Sergi, "www.exodus-dejavu.com" adresinden çevrim içi izlenebiliyor.

,Firdevs Bulut