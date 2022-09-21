Foseptik çukuruna düştü! Elektrik çarptı öldü!

AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Mücesser Selim (39), Tuzla Mahallesi'nde asma yaprağı topladığı sırada dengesini kaybedip foseptik çukuruna düştü.

ÖZEL BİR HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan Selim, özel bir hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Düştüğü yerde elektrik akımına kapıldığı belirlenen Selim, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.