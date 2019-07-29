Fortnite Dünya Kupası: 16 yaşındaki Amerikalı çocuk 3 milyon dolar ödül kazandı

29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen Fortnite Dünya Kupası finallerinde, Amerakalı bir genç, yaklaşık 17 milyon lira ödül kazanarak bu alanda rekor kırdı.
Fortnite Dünya Kupası'nın toplam 30 milyon dolarlık ödülü, bir e-spor etkinliğinde dağıtılan en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti.
Rekor ödülü kazanan 16 yaşındaki Kyle Giersdorf, turnuvanın bireysel yarışma birincisi oldu.
Turnuvanın finali, New York kentinde, ABD Açık Tenis Turnuvasının da oynandığı 23 bin kişi kapasiteli Arthur Ashe Stadyumu'nda yapıldı.
Giersdorf, oyun dünyasında, 'Bugha' ismiyle tanınıyor.
New York'taki Dünya Kupası finalleri, 2019'da milyar dolarlık sektörler arasına gireceği hesaplanan e-spor dünyası için bir mihenk taşı olarak kabul ediliyor.
Ağustos ayı içinde yapılacak 'Uluslararası' isimli turnuvada dağıtılacak para ödülü miktarının, bu finallerin de üzerine çıkması bekleniyor.
Fortnite Finalleri'nde toplam 100 oyuncu, büyük bilgisayar ekranlarında birbirleriyle mücadele etti.
Ancak elemelere toplam 40 milyon oyuncu katıldı ve her biri, 10 hafta süresince finallere kalmaya çalıştı.
Toplam 30 ülkenin temsil edildiği turnuvada, 70 oyuncu ABD, 14 Fransa, 11'de İngiltere adına yarıştı.
Finalde 100 oyuncunun karakterleri, bırakıldıkları bir adada birbirleriyle savaştılar ve en son kalan oyuncu turnuvayı kazandı.
200 milyon kayıtlı oyuncusu olan Fortnite ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak oyuncular, oyun içinde para harcayabiliyor.
Fortnite'ın yapımcısı Epic Games tarafından organize edilen Dünya Kupası'nda bütün finalistler eve en azından 50 bin dolarla dönüyor.
Oyun İngiltere'de de tartışma konusu oldu.
Geçen ay içinde, bir grup parlamenter, yapımcı Epic Games'in oyuncuların yaşlarını doğrulamak için yeterince adım atıp atmadığı sorusunu gündeme getirdi.
Prens Harry de "bağımlılık yaratmak üzere" yaratıldığını söylediği oyunun yasaklanması çağrısı yaptı.
Firma adına açıklama yapan Canon Pence, şirket çalışanlarının Prens Harry'nin açıklamasına "içerlediğini" söyledi.
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