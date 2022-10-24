“Yeni sözleşme genişletilmiş olup doğrudan tüketici haklarını da içeriyor ve ESPN ve ESPN+ kanallarına ABD'deki hayranların önümüzdeki 3 yıl boyunca Formula 1 içeriğini tüketmeleri için ek yollar sunma esnekliği sağlıyor. Konuyla ilgili ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır.”

“Canlı yayınlarda tüm yarış hafta sonları; antrenman seansları, Sprint dahil sıralama seansları, yarışların yanı sıra yarış öncesi ve yarış sonrası yayınları içermeye devam edecek. Yeni sözleşme, daha fazla seansın ESPN veya ESPN2 kanallarında yayınlanmasıyla sıralama seanslarına daha çok odaklanmayı içeriyor” şeklinde ifadeler kullanıldı.