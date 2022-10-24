Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Formula 1 Walt Disney Company ile 2025’e kadar kontrat uzattı Formula 1 yarışları ESPN'de yayınlanacak

Formula 1 Walt Disney Company ile 2025’e kadar kontrat uzatıyor

Formula 1, ABD merkezli ESPN kanalında yarışlarının yayınlanmasına devam edilmesi için Walt Disney Company ile üç yıl daha sözleşmesini uzattı

Giriş: 24.10.2022 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • ESPN'DE YAYIMLANMAYA DEVAM EDECEK

    Formula 1 2018 yılında ESPN’e geri döndüğü için çok iyi bir anlaşma yaptığını kabul etmişti. Yapılan yeni sözleşme hakkında hiçbir ticari detay açıklanmadı.

  • MIAMI VE LAS VEGAS'DA YARIŞLAR DEVAM EDİYOR

    Ancak ABD’de başlayan ve yoğun ilgiyle takip edilen ‘Drive to Survive’ Miami ve Las Vegas yarışlarının devam etmesi sözleşmenin karlı olduğunu gösteriyor.

    Formula 1 tarafından yapılan açıklamalara göre şunlar belirtildi: “Formula 1'in 2018 yılında ESPN Networks’e dönmesinden bu yana geçen 5 yılda yayınlanan yarış sayısından daha fazlası, her sezon ABC ve ESPN kanallarında en az 16 yarış yayınlanacaktır. ABC, ESPN ve ESPN 2 kanallarındaki tüm yarış yayınları son 5 sezonda kullanılan reklamsız yayın olarak devam edecektir.”

  • “Yeni sözleşme genişletilmiş olup doğrudan tüketici haklarını da içeriyor ve ESPN ve ESPN+ kanallarına ABD'deki hayranların önümüzdeki 3 yıl boyunca Formula 1 içeriğini tüketmeleri için ek yollar sunma esnekliği sağlıyor. Konuyla ilgili ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır.”

    “Canlı yayınlarda tüm yarış hafta sonları; antrenman seansları, Sprint dahil sıralama seansları, yarışların yanı sıra yarış öncesi ve yarış sonrası yayınları içermeye devam edecek. Yeni sözleşme, daha fazla seansın ESPN veya ESPN2 kanallarında yayınlanmasıyla sıralama seanslarına daha çok odaklanmayı içeriyor” şeklinde ifadeler kullanıldı.

  • Formula 1’in CEO’su Stefano Domenicali, ESPN kanalının spora olan ilgiyi artırması hakkında olumlu yorumlarda bulundu “Formula 1; biletlerin tükenmesi ve televizyon izleyicilerindeki rekor artış ile ABD’de inanılmaz bir büyüme kaydetti. Austin ve Miami ile birlikte gelecek sezon takvime Las Vegas’ın eklenmesi, orada üç muhteşem yarışa ev sahipliği yapmamızı sağlayacak.”

     

    “ESPN, özel kalite kapsamıyla bu büyümede büyük bir rol oynadı. İlişkimizi uzatmaktan, Formula 1'in tutku ve heyecanını ABD’deki izleyicilerimizle bir araya getirmeye devam etmekten dolayı heyecanlıyız” dedi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.