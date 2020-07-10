Formula 1'den yapılan açıklamada, 11-13 Eylül tarihlerinde Tuscan Grand Prix'si, 25-27 Eylül'de ise Rusya Grand Prix'si düzenleneceği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonu 5 Temmuz'da başlamış, Avusturya'daki açılış yarışını Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazanmıştı.