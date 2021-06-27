Formula 1 Styrian Grand Prix için heyecan sona eriyor. Tüm dünyada ve ülkemizde merakla beklenen yarış öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

FORMULA 1 STYRIAN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bu yıl bir kez daha Formula 1 takvimine dahil edilen Avusturya Styrian Grand Prix'si 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 15.00’de başlayacak.

FORMULA 1 STYRIAN GP HANGİ KANALDA?

Yarış severler Formula 1 Styrian GP’sini Ssport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...