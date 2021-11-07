Formula 1 Meksika Grand Prix için heyecan dorukta. Tüm dünyada ve ülkemizde merakla beklenen yarış öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

FORMULA 1 MEKSİKA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Formula 1'de merakla beklenen Meksika Grand Prix'si 7 Kasım 2021 Pazar günü saat 22.00’de başlayacak.



FORMULA 1 MEKSİKA GP HANGİ KANALDA?

Yarış severler Formula 1 Meksika GP’sini S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...