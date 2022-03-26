Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix için heyecan dorukta. Tüm dünyada ve ülkemizde merakla beklenen yarış öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

FORMULA 1 S.ARABİSTAN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Formula 1 Suudi Arabistan yarışları iptal edilmedi ve 26 Mart Cumartesi (bugün) 2. Turla ekranlarda olacak. 26-27 Mart tarihlerindeki yarışlar saat 20.00'de başlayacak.

Heyecanlı yarış, S Sport kanalından naklen yayınlanacak.



FORMULA 1 S.ARABİSTAN GP HANGİ KANALDA?

Yarış severler Formula 1 Suudi Arabistan GP’sini Ssport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...