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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Katar GP saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifreli mi? 8 Ekim 2023 F1 puan durumu güncel - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 Katar GP saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 8 Ekim 2023 F1 puan durumu

        Formula 1'de 2023 sezonunun 17. yarışı için artık geri sayıma geçildi. Katar'da gerçekleştirilecek Grand Prix öncesi son şampiyon Max Verstappen, bir kez daha pol pozisyonunu kazanmayı başardı. İşte, yarışseverlerin merakla beklediği Formula 1 Katar GP saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları ve F1 puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 15:05 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:05
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        • 1

          Formula 1'de Katar GP için beklenen gün geldi çattı. Son olarak Japonya'da düzenlenen yarışta kazanan bir kez daha lider Versttappen olmuştu. İşte, yarışseverlerin şimdiden gözlerini çevirdiği F1 Katar yarışı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

        • 2

          FORMULA 1 KATAR GP NE ZAMAN?

          Formula 1'de 2023-2024 sezonu Katar Grand Prix'si ile 8 Ekim 2023 Pazar günü saat 20:00’da başlayacak.

        • 3

          FORMULA 1 KATAR HANGİ KANALDA?

          Yarışseverler Formula 1 Katar GP’sini Ssport ve Ssport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...

        • 4

          2023 FORMULA 1 PUAN DURUMU (PİLOTLAR)

          1- M.Versttappen - 400 Puan

          2- S.Perez - 233

          3. L.Hamilton - 190

          4- F.Alonso - 174

          5. C.Sainz Jr. - 150

        • 5

          2023 FORMULA 1 PUAN DURUMU (TAKIMLAR)

          1- RedBull - 623

          2- Mercedes - 305

          3- Ferrari - 285

          4- Aston Martin - 221

          5- McLaren - 172

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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