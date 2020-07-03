2020 sezonu, hafta sonu Avusturya'da başlayacak Formula 1'de en fazla şampiyonluk kazanan pilot rekorunu, Alman Michael Schumacher elinde tutuyor.
Kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen Michael Schumacher, 7 şampiyonlukla 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1'in en başarılı sürücüsü unvanını taşıyor.
Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013'te başını kayaya çarpması sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman pilot, hayatına, 2014'ün eylül ayından beri İsviçre'deki evinde devam ediyor.
Schumacher'i, 6 şampiyonlukla Lewis Hamilton ve 5 şampiyonlukla Juan Manuel Fangio izliyor. Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel'in ise 4'er şampiyonluğu var.
BİRİNCİLİK REKORU ONDA
Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde de 91 birincilikle Schumacher bulunuyor.
Geçen yıl kariyerinin 6. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, 84 birincilikle 2. sırada yer alıyor.
Damalı bayrağı 53 kez ilk sırada gören Vettel'i, 51 birincilikle Prost ve 41 birincilikle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.
EN FAZLA "POLE" HAMILTON'IN
Bu sezon Schumacher'e ait şampiyonluk ve yarış birinciliği rekorlarını kırmaya çalışacak Hamilton, kazandığı 88 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun sahibi.
Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68),Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.
TAKIMLARDA FERRARİ ÖNDE
Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'ın 8, Lotus'un 7, Mercedes'in 6 ve Red Bull'un 4 şampiyonluğu bulunuyor.
Formula 1'de 1950'den bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar, takımları ve takımlar klasmanı şampiyonları şöyle:
|Sezon
|Pilot
|Takımı
|Şampiyon takım
|1950
|Nino Farina
|Alfa Romeo
|---
|1951
|Juan Manuel Fangio
|Alfa Romeo
|---
|1952
|Alberto Ascari
|Ferrari
|---
|1953
|Alberto Ascari
|Ferrari
|---
|1954
|Juan Manuel Fangio
|Mercedes
|---
|1955
|Juan Manuel Fangio
|Mercedes
|---
|1956
|Juan Manuel Fangio
|Ferrari
|---
|1957
|Juan Manuel Fangio
|Maserati
|---
|1958
|Mike Hawthorn
|Ferrari
|Vanwall
|1959
|Jack Brabham
|Cooper
|Cooper
|1960
|Jack Brabham
|Cooper
|Cooper
|1961
|Phill Hill
|Ferrari
|Ferrari
|1962
|Graham Hill
|BRM
|BRM
|1963
|Jim Clark
|Lotus
|Lotus
|1964
|John Surtees
|Ferrari
|Ferrari
|1965
|Jim Clark
|Lotus
|Lotus
|1966
|Jack Brabham
|Brabham
|Brabham
|1967
|Denny Hulme
|Brabham
|Brabham
|1968
|Graham Hill
|Lotus
|Lotus
|1969
|Jackie Stewart
|Tyrrell
|Tyrrel
|1970
|Jochen Rindt
|Lotus
|Lotus
|1971
|Jackie Stewart
|Tyrrel
|Tyrrel
|1972
|Emmerson Fitipaldi
|Lotus
|Lotus
|1973
|Jackie Stewart
|Tyrrell
|Lotus
|1974
|Emmerson Fitipaldi
|McLaren
|McLaren
|1975
|Niki Lauda
|Ferrari
|Ferrari
|1976
|James Hunt
|McLaren
|Ferrari
|1977
|Niki Lauda
|Ferrari
|Ferrari
|1978
|Mario Andretti
|Lotus
|Lotus
|1979
|Jody Scheckter
|Ferrari
|Ferrari
|1980
|Alan Jones
|Williams
|Williams
|1981
|Nelson Piquet
|Brabham
|Williams
|1982
|Keke Rosberg
|Williams
|Ferrari
|1983
|Nelson Piquet
|Brabham
|Ferrari
|1984
|Niki Lauda
|McLaren
|McLaren
|1985
|Alain Prost
|McLaren
|McLaren
|1986
|Alain Prost
|McLaren
|Williams
|1987
|Nelson Piquet
|Williams
|Williams
|1988
|Ayrton Senna
|McLaren
|McLaren
|1989
|Alain Prost
|McLaren
|McLaren
|1990
|Ayrton Senna
|McLaren
|McLaren
|1991
|Ayrton Senna
|McLaren
|McLaren
|1992
|Nigel Mansell
|Williams
|Williams
|1993
|Alain Prost
|Williams
|Williams
|1994
|Michael Schumacher
|Benetton
|Williams
|1995
|Michael Schumacher
|Benetton
|Benetton
|1996
|Damon Hill
|Williams
|Williams
|1997
|Jacques Villeneuve
|Williams
|Williams
|1998
|Mika Hakkinen
|McLaren
|McLaren
|1999
|Mika Hakkinen
|McLaren
|Ferrari
|2000
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|2001
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|2002
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|2003
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|2004
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|2005
|Fernando Alonso
|Renault
|Renault
|2006
|Fernando Alonso
|Renault
|Renault
|2007
|Kimi Raikkonen
|Ferrari
|Ferrari
|2008
|Lewis Hamilton
|McLaren
|Ferrari
|2009
|Jenson Button
|Brawn GP
|Brawn GP
|2010
|Sebastian Vettel
|Red Bull
|Red Bull
|2011
|Sebastian Vettel
|Red Bull
|Red Bull
|2012
|Sebastian Vettel
|Red Bull
|Red Bull
|2013
|Sebastian Vettel
|Red Bull
|Red Bull
|2014
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|2015
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|2016
|Nico Rosberg
|Mercedes
|Mercedes
|2017
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|2018
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|2019
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
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